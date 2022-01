Cómo leer 52 libros en un año

Pilita Clark

Pilita Clark

Pilita Clark

Para cierto subconjunto de la población, no hay nada más relajante que una resolución de Año Nuevo. Estas personas son las que no resuelven hacer cambios, las que felizmente se sientan y observan cómo otros sufren a través de las semanas de abnegación sin tortas ni vino en enero.

Normalmente yo pertenezco a este grupo de espectadores, pero este año ha surgido en mí la necesidad de mejorar en un área en particular. En 2022, me gustaría leer más libros. Me di cuenta hace poco cuando me encontré con un fenómeno que parece deslumbrante en un año pandémico de distracción: listas compiladas por personas que lograron leer al menos un libro por semana el año pasado.

“He aprendido mucho”, escribió el periodista de datos del Sunday Times, Tom Calver, sobre la odisea de un año que emprendió mientras cumplía una resolución de Año Nuevo de leer 52 libros en 2021. Algunos lo hicieron llorar. Otros lo dejaron sin dormir. Siendo una persona de números, los clasificó a todos en orden de preferencia, comenzando con “La hoguera de las vanidades” de Tom Wolfe y terminando con “A contrapelo”, una novela francesa de 1884 de Joris-Karl Huysmans, que encontró absolutamente “miserable y sin sentido”.

La lista de Calver apareció un día después de que un amigo en Australia, Richard McGregor, publicó 52 minuciosas reseñas de libros que leyó el año pasado en Facebook. McGregor, un ex periodista de Financial Times que ahora trabaja en el grupo de expertos Lowy Institute de Sidney, ha estado escribiendo estas listas durante un tiempo. Como de costumbre, la última lista estaba llena de anécdotas extraídas de su lectura voluminosa, como ésta de las más de 1.000 páginas del último volumen de la biografía de Stalin de Stephen Kotkin.

“¡Qué chico! Bien hecho”, exclamó Stalin, cuando se le habló de la Noche de los cuchillos largos de Hitler en 1934. “¡Sabe cómo actuar!”

Historias como ésta son solo una de las razones por las que envidio a McGregor y Calver. Son un recordatorio del deleite, el conocimiento y la gran utilidad que se obtiene al leer libros. Como dice el autor estadounidense y propietario de una librería, Ryan Holiday: “La lectura es el camino más corto y más establecido para la superación personal total”.

Holiday envía una lista mensual de sus libros recomendados a 250 mil suscriptores del boletín y dice que lee “alrededor de 250” libros al año, lo que lo coloca en una liga abrumadora de súper lectores. El científico canadiense, Vaclav Smil, lee hasta 90 novelas, biografías, libros de arte e historia al año, además de libros técnicos para el trabajo.

Todo palidece ante Tyler Cowen, el economista estadounidense cuya lista anual de libros recomendados es uno de los artículos más leídos en su popular blog de economía. Ha afirmado que en una buena noche puede leer “cinco libros completos”.

Eso es impresionante, incluso si no lee cada página. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde encuentran el tiempo estos lectores voraces? ¿A qué renuncian? Sin duda, cada uno tiene su propia estrategia, pero éstas son algunas de las rutas más comunes para ser un lector prodigioso.

- Madruga: Cowen se levanta alrededor de las 6:30 de la mañana, hora en la que McGregor ya lleva una hora despierto.

- Sé despiadado: si encuentras un libro malo, déjalo. Ni siquiera lo regales, dice Cowen. “Podrías hacerle daño a la gente”.

- Lee en cualquier lugar: los grandes lectores lo hacen en el autobús, en el sofá, en la cama y mientras pasean al perro, a través de audiolibros.

- Échale un vistazo a la no ficción. La ficción exige una lectura atenta, palabra por palabra. Pero es más importante entender, no leer la mayor parte de la no ficción, dice el autor y consultor estadounidense Peter Bregman. Esto se puede hacer principalmente limitándose a la tabla de contenido, la introducción, la conclusión y algunas páginas de cada capítulo.

- Lee varios libros simultáneamente: está bien tener varios en movimiento a la vez. El truco es variarlos. No intentes leer dos historias monumentales al mismo tiempo.

- Lee diversamente: no te limites solamente a la ficción o la no ficción. Cambia de autores, épocas y temas.

- Lee sobre temas que no conoces: es más divertido.

- Lee en grupos: no te limites a un solo libro sobre Marie Curie. Lee varios.

- Desconéctate: Calver tuvo que poner su teléfono móvil en modo avión en ocasiones. Smil ha estado sin uno durante décadas.

- Mantente comprometido: es posible seguir con Netflix, pero no a la escala a la que muchos de nosotros estamos acostumbrados.

- Finalmente, sé selectivo: ten en cuenta que muchos grandes lectores tienden a ceñirse a los libros contenidos en un solo volumen. Mantente alejado de Proust.