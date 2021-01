Cuidado con el minimalista astuto en el lugar de trabajo

Pilita Clark

Nunca han estado preocupados tantos empleados por perder sus trabajos y al mismo tiempo sintiéndose tan reacios a realizarlos. Este pensamiento me vino a la mente cuando el año nuevo se vio alterado por las nuevas y preocupantes cepas de Covid, una nueva ronda de confinamientos y más recortes de empleos.

Inmediatamente surgió otra idea: nunca ha habido un mejor momento para estudiar los hábitos del minimalista astuto.

Se trata de una especie de trabajador, común a todas las oficinas, que instintivamente sabe cómo evitar el trabajo tedioso e invisible que facilita la vida de los compañeros, pero que gana poca atención o reconocimiento. En cambio, se enfocan en tareas de alto perfil. El proyecto favorito del jefe. Trabajo que se nota, dentro y preferiblemente también fuera, porque al hacerlo te puedes volver más comercializable y, por tanto, invencible.

Ojalá pudiera decir que se me ocurrió el término astucia minimalista que describe tan acertadamente este círculo no virtuoso de astucia, pero no fue así.

Me lo comentó el otro día una amiga desesperada que estaba tratando de ver cómo ella y su esposo iban a hacer malabarismos con otro ciclo de educación en el hogar, cuidando a los niños además de cumplir con sus trabajos exigentes.

“Ambos siempre hemos creído que si trabajas duro, saldrás adelante, así que eso es lo que siempre hemos hecho”, dijo. “Pero ahora nos está matando, así que he decidido que tenemos que ser minimalistas astutos y ser más estratégicos sobre lo que hacemos o no hacemos para salir adelante”.

Estaba bromeando, pero no del todo. El problema era que ella, como yo, es tan reacia a la idea de eludir el trabajo que nunca ha descubierto cómo ser una minimalista exitosa, astuta o no, a pesar de años de observación cercana.

La primera vez que vi a un maestro en acción estaba trabajando en un periódico australiano que, como muchos otros lugares, tenía turnos de fin de semana. Todos participábamos en estos turnos excepto un reportero de mediana edad. Su ausencia significaba que todos los demás teníamos que trabajar un poco más.

“¿Cómo es que él no tiene que trabajar los domingos?”, le pregunté al gerente un día. El rostro del gerente se ensombreció cuando explicó que el hombre se había negado a trabajar los fines de semana y que nadie, incluyendo el editor, estaba dispuesto a obligarlo.

Esto no le hizo ningún daño al hombre. Procedió a pasar de un trabajo a otro en una carrera que brilló con premios, aclamaciones y ofertas de libros.

¿Cómo lo hizo? De la misma manera que he visto a innumerables personas hacerlo en todos los lugares en los que he trabajado desde entonces. Era malhumorado y un poco intimidante, por lo que a los gerentes no les gustaba pedirle que hiciera algo si una persona más amable y agradable podía hacerlo en su lugar.

También era un experto en decir que no, una habilidad de la que carecían las personas más agradables, y adepto a mantenerse al lado del jefe y de los lugartenientes más poderosos del jefe.

Fundamentalmente, rara vez estaba en la oficina, por lo que evitaba que le pidieran que hiciera esas cosas en primer lugar.

El Covid-19 ha alterado esta estrategia de dos formas distintas. Primero, esconderse fuera de la oficina puede ser una táctica menos infalible si todos trabajan desde casa y los gerentes sienten la necesidad de vigilar más de cerca a ver quién está haciendo qué.

Y lo que es mucho más importante, echarles trabajo adicional a los colegas ha pasado de ser vagamente desagradable a potencialmente peligroso.

Antes de que la pandemia se afianzara, el estrés laboral crónico se había convertido en un problema tan generalizado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó oficialmente el agotamiento como fenómeno ocupacional en 2019.

El mismo año, cerca del 30% de los trabajadores estadounidenses dijeron que se sentían agotados en el trabajo “muy a menudo” o “siempre”. Una vez que surgió el Covid, otra encuesta encontró que el 41% de los trabajadores estadounidenses que habían logrado mantener sus trabajos sentían que su trabajo los estaba agotando.

En otras palabras, los minimalistas astutos se han convertido en un problema de gestión cada vez más riesgoso. El resentimiento que engendran ya era bastante malo en los buenos tiempos, pero ahora en un momento en el que tantos trabajadores enfrentan tantas dificultades y estrés, es intolerable.

Más que nunca, las empresas necesitan que el personal sea lo más generoso y colegiado posible. Dejar que los minimalistas deambulen libremente no sólo es injusto e irrazonable, sino que también alienta al resto de nosotros a pensar en unirnos a sus filas para sobrevivir.