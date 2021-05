Debemos rechazar los sistemas personales de gestión del tiempo y descansar un poco más

Pilita Clark

Hace unos días fue Goldman Sachs. Antes había sido fue JPMorgan Chase. No será una sorpresa si la próxima semana otro banco de Wall Street les dice a los trabajadores que deberían estar listos para regresar a la oficina de manera regular en junio o julio.

En los lugares donde la pandemia está mostrando señales de retroceder, tal vez podemos imaginar cada vez más la reanudación de algo parecido a la vida laboral normal. O tal vez no.

No me había dado cuenta de cuánto el Covid había cambiado mi visión de la normalidad hasta que un correo electrónico no solicitado pasó por mi filtro de spam el otro día para anunciar el mejor truco de administración del momento.

“Un buen hábito es despertarse antes del amanecer”, sugirió alguien que se llamaba a sí mismo un “experto en la mentalidad de crecimiento” de Silicon Valley.

Antes de 2020, yo habría presionado con calma el botón de eliminar y habría continuado con el día. Este ha sido mi enfoque general con respecto a casi todas las estrategias para aumentar la productividad que se han surgido a través de los años.

Sin embargo, algunas personas que admiro confían en los ‘diarios de bala’, el “Time Boxing” (o ‘tiempo asignado’), y otras cosas que prometen transformar a los inútiles perezosos adictos a jugar al Solitario, en modelos de eficiencia. Nunca he podido convencerme de que alguno de estos métodos valga la pena, con la excepción de los principios detrás de la Técnica Pomodoro, en la que se establece un cronómetro para inducir ráfagas intensas de trabajo durante el día.

De todos modos, la visión de ese correo electrónico de Silicon Valley desencadenó una inesperada oleada de exasperación. ¿Quién tiene tiempo para pensar en la gestión del tiempo en un momento como éste?

Mi día de trabajo normalmente transcurre en un Zoom borroso de reuniones y entrevistas, y es mucho más fácil que la jornada laboral de otras personas. Yo no tengo que balancear el trabajo con el cuidado de niños pequeños o en edad escolar, a diferencia de algunos amigos agotados.

“No sé cómo voy a encontrar el tiempo para recuperarme de este año”, dijo un colega con un gran trabajo el otro día. Teniendo en cuenta que ambos estamos contentos de poder seguir trabajando, no es sorprendente que los niveles de productividad parecen haber aumentado en muchas empresas, incluyendo aquellas en las que el Covid envió a la gente a casa a trabajar.

Más del 80% de los líderes con una fuerza laboral repentinamente remota dijeron que sus empresas eran al menos tan productivas como lo habían sido antes, según un estudio realizado en Europa el año pasado. Más del 40% dijo que eran un poco o significativamente más productivos.

Pero eso fue en 2020. A medida que la pandemia ha avanzado este año, algunos están comenzando a preocuparse. “Hemos comenzado a ver una caída en el compromiso de los empleados. Simplemente no se pueden mantener estos niveles de productividad”, dijo Sunil Prashara, director ejecutivo del Project Management Institute, un grupo profesional, en una conferencia el mes pasado.

En otras palabras, muchos trabajadores necesitan más que un ‘diario de bala’ para ayudarlos a lidiar con el agotamiento. Por eso es frustrante que nos digan que éste es el momento de levantarnos antes del amanecer para abarrotar aún más nuestros días sobrecargados. De hecho, la crisis del Covid ha dejado al descubierto una falla fundamental en toda la idea de que podemos “pomodorar” nuestro camino hacia la productividad al cambiar nuestra rutina. Millones ahora han visto por sí mismos que se necesita un cambio sistémico más amplio -como que todos trabajen en casa al mismo tiempo- para hacer posibles muchas mejoras de eficiencia.

Cambiar mi viaje diario de una agotadora carrera matutina de dos horas a un paseo de unos segundos hacia la mesa de la cocina significa que comienzo a trabajar más temprano y más tranquila que nunca.

Una vez que llego, no necesito descargar ninguna aplicación para ayudarme a lidiar con las distracciones de una oficina de planta abierta ocupada, porque esas desviaciones ya no existen. Como demostró el académico estadounidense Cal Newport en su reciente libro, “Un mundo sin correo electrónico”, la pérdida de tiempo monumental causada por el correo electrónico del trabajo es un flagelo sistémico que no se puede solucionar simplemente manipulando filtros de spam o escribiendo mejores títulos de materias.

Como tantas otras cosas en la vida laboral moderna, el problema requiere una revisión estructural mucho más seria que cualquier cosa que una persona pueda lograr por sí sola, sin importar qué tan temprano se levante de la cama cada mañana.