La práctica de conciencia plena en el trabajo tal vez no sea tan útil como se piensa

Hace poco, un académico estadounidense casi desconocido llamado Andrew Hafenbrack estaba sentado en una habitación de un hotel de Berlín, revisando sus correos electrónicos después de un día en una conferencia de liderazgo, cuando de repente se quedó estupefacto.

Un estudio que acababa de publicar había sido denunciado en un artículo escrito conjuntamente por Arianna Huffington y un líder en su campo, el neurocientífico Richard Davidson. Peor aún, el gurú de la Nueva Era, Deepak Chopra, había instado a sus 3,28 millones de seguidores de Twitter a leer el artículo. Phil Jackson, el gran entrenador de básquetbol estadounidense, les dijo a sus 864 mil seguidores que deberían hacer lo mismo. Hafenbrack (seguidores en Twitter: 471) se quedó atónito. “Nunca había visto que esto pasara”, me dijo el hombre de 32 años, recordando que el evento lo había dejado “sorprendido y estresado”.

No me sorprende. La investigación de Hafenbrack no tenía nada que ver con la raza, el coeficiente intelectual o cualquiera de los otros temas que provocan polémicas en el ámbito académico. En cambio, había refutado una idea que se ha acogido con entusiasmo en el mundo laboral: los beneficios de la meditación o práctica de conciencia plena (mindfulness). En un artículo que escribió con otra científica del comportamiento, Kathleen Vohs, Hafenbrack comparó a un grupo de personas que había meditado durante hasta 15 minutos, con otro grupo de sujetos del estudio a quienes se les pidió que sólo leyeran las noticias o que no pensaran en nada en particular.

Cuando a los dos grupos se les pidió que realizaran trabajos típicos, como escribir un memo de negocios, los que habían meditado realizaron las tareas igual de bien que los del otro grupo, pero no tenían ganas de gastar tanto tiempo o esfuerzo en ellas. En otras palabras, la práctica de mindfulness parecía tener un efecto desmotivador.

Como escribieron los investigadores en el New York Times, esta era una mala noticia para los defensores del mindfulness en el lugar de trabajo. El estudio mostró que incluso aunque la meditación tal vez pueda aumentar el enfoque mental, los beneficios podrían ser cancelados por la desmotivación.

No hay defensora más grande de la conciencia plena que Huffington. La fundadora del sitio de noticias Huffington Post y del negocio del bienestar Thrive Global ha meditado desde que tenía 13 años. Se quejó de que el estudio de Hafenbrack sólo analizó a personas que hicieron una única sesión de meditación durante unos minutos. Los estudios que muestran la “gran cantidad de beneficios” de la atención plena en el lugar de trabajo se han basado en personas que meditan durante varias semanas o más, dijo.

Hafenbrack dice que es justo preguntar si un estudio de meditadores veteranos podría haber producido resultados diferentes, aunque señala que su investigación se basó en una definición ampliamente aceptada del estado de conciencia plena.

De cualquier manera, me parece perfectamente válido cuestionar lo que él llama la gran cantidad de investigaciones de meditación “imposiblemente positivas”, por no mencionar el crecimiento inaudito de los productos de mindfulness. Actualmente se pueden comprar tours de mindfulness en Airbnb, mayonesa de conciencia plena y pantalones de yoga para su práctica.

En 2017, sólo en EEUU, el mercado de la meditación tenía un valor estimado de US$ 1.200 millones y las cifras del gobierno muestran que 14% de los adultos estaban meditando, más de tres veces más que cinco años antes. Dado que las salas de meditación han brotado en todas partes, desde Google a Goldman Sachs, me alegra ver que se está estudiando la práctica de mindfulness en la oficina.

De hecho, Hafenbrack también medita y no quiere que los departamentos de Recursos Humanos eliminen las salas de conciencia plena debido a sus estudios, los cuales no han sido negativos. Uno de sus anteriores estudios mostró que la meditación puede mejorar el proceso de toma de decisiones al alentar a las personas a reducir sus pérdidas antes, o reducir el sesgo del costo hundido. Otros investigadores piensan que la meditación puede reducir el estrés y aumentar la creatividad.

Nunca he podido sentarme y estar lo suficientemente quieta para probar la meditación, pero tengo suficientes amigos que juran que es increíblemente útil. No tengo ninguna razón para dudar de Ray Dalio, fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, cuando dice que la meditación fue la razón más importante para su éxito.

Pero quizás sea mejor meditar en ciertas situaciones más que en otras en el ámbito laboral. Tal vez deberíamos intentarlo cuando tenemos que decidir si debemos echarle dinero bueno al malo, y no cuando necesitamos el impulso para terminar un informe urgente. El punto es que necesitamos más académicos como Hafenbrack para arrojar luz sobre el movimiento de mindfulness. Rechazar su trabajo es inútil y me parece que muestra una falta de conciencia plena.