Los ejecutivos no son los únicos que se benefician cuando toman un descanso

Pilita Clark

Pilita Clark

Pilita Clark

A los 55 años, Marc Benioff de Silicon Valley ha acumulado una esposa, múltiples hogares, 36 mil empleados, un patrimonio neto de casi US$ 7 mil millones y una lista ridículamente larga de elogios. El fundador de la compañía de software Salesforce ha sido nombrado el principal innovador de la década (Forbes), uno de los líderes más importantes del mundo (Fortune) y uno de los principales ejecutivos con mejor desempeño (Harvard Business Review).

Pero en 1996, Benioff se encontraba acostado en la cama en San Francisco sin ganas de levantarse, sintiéndose perdido. Tenía un trabajo brillante en el gigante de software de Oracle, donde era el vicepresidente más joven del grupo. Conducía un auto deportivo. Tenía un gran salario. Pero estaba tan desanimado que su jefe, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, le dijo que hiciera algo desconcertante: tomarse tres meses de descanso sabático.

"Yo realmente no sabía lo que significaba la palabra sabático", escribió Benioff en su nuevo libro, Trailblazer. Se fue a India, donde se le ocurrió la idea de lanzar su propia empresa. Para 1999, había lanzado Salesforce y comenzado su implacable marcha hacia el triunfo tecnológico. Eso coloca a Benioff en un interesante club de personas exitosas con las que me he encontrado, quienes, en un punto razonablemente importante en sus carreras, han dejado atrás a sus homólogos y se han ido a explorar el mundo.

Pocos igualan la experiencia de Yngve Slyngstad, el director saliente del mayor fondo de riqueza soberana del mundo. El mes pasado, este hombre de 57 años anunció inesperadamente que renunciaría como director ejecutivo de Norges Bank Investment Management, el administrador del fondo petrolero noruego de US$ 1 billón, que quintuplicó su tamaño durante los 12 años de su gestión.

Pero lo que hizo antes de unirse al fondo fue más sorprendente. Primero, completó cuatro magíster en derecho, economía, ciencias políticas y administración de empresas. Luego, realizó un viaje por carretera de cuatro años que lo llevó desde la Patagonia hasta Alaska y desde Alejandría hasta Ciudad del Cabo. Entonces, mi parte favorita: pasó seis meses solo en una cabaña en el Ártico estudiando filosofía alemana.

Dame Inga Beale también se desvió de su camino hacia ser nombrada la primera directora ejecutiva en los más de 300 años de historia de Lloyds of London, en 2013. Comenzó a trabajar en la industria de seguros a principios de los '80, pero pronto se cansó de ser la única mujer en un equipo de 35 aseguradores. En 1989, se pasó la mayor parte del año recorriendo Asia y conduciendo una bicicleta por Australia. Entonces volvió para iniciar su ascenso al cargo más alto de Lloyd's of London, un puesto que ocupó durante cinco años.

Es difícil decir cuántas empresarios pertenecen al club sabático, ya sean exitosos o no. Probablemente soy propensa a notarlos porque, para horror de mis padres, pasé tres años entre la escuela secundaria y la universidad recogiendo tomates, renovando barcos de vela y trabajando en construcción en sitios en zonas remotas de Australia.

Obviamente, nunca llegué a alcanzar las cimas escaladas por personas como Benioff y compañía, quienes tienen aproximadamente la misma edad que yo. Dudo que el descanso me haya hecho mucho daño, aunque no estoy segura de que volvería a hacerlo. El mundo del trabajo ha cambiado mucho y hay abundante evidencia de personas exitosas que han trabajado a un ritmo vertiginoso toda su vida.

Sin embargo, siempre me complace enterarme de investigaciones que sugieren que los sabáticos son beneficiosos tanto para los empleadores como para los trabajadores. Debido a que estos descansos han sido más frecuentes en el mundo académico, los investigadores a menudo han estudiado a profesores que, como era de esperar, informan que regresaron al trabajo renovados y más felices que los colegas que no lo hicieron.

Otra investigación, sobre grupos sin fines de lucro, sugiere que darles un descanso a los líderes de alto rango también puede ayudar a los que se quedan atrás: las personas que los reemplazan pueden demostrar su valor, lo cual no sucedería de otra manera.

A pesar de esto, el número de compañías que ofrecen vacaciones extendidas no ha crecido mucho desde que McDonald's ofreció uno de los primeros planes sabáticos corporativos de EEUU en los '70.

Sólo cerca de 15% de los empleadores de EEUU ofrecen vacaciones sabáticas, según una encuesta de 2018 de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, y la mayoría de esos sabáticos no son pagados.

Me gustaría que ese número fuera mayor. Los sabáticos no necesitan durar cuatro años, ni involucrar cabañas árticas ni tomates. Pero cualquier empleador que pueda ofrecerlos siempre estará un paso adelante del resto.