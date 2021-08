No debemos olvidarnos del Covid

Pilita Clark

Algo extraño sucedió hace poco. Por primera vez en más de 16 meses definidos por el Covid, fui a un cóctel.

Se trataba de una reunión para mujeres de negocios, en una azotea en el centro de Londres, y resultó ser un evento animado, abrumador y a veces profundamente incómodo.

La vista de tantas caras nuevas, bebiendo con entusiasmo champán gratis, era innegablemente agradable. Esto fue compensado por el desalentador recordatorio de que cualquiera de nosotros podría haber estado contagiando a los demás invitados con un desastre viral. También estaba la lista de invitados alarmantemente reconocidos de ejecutivos, directores, promotores y agitadores. Y luego yo.

Aún así, muchas sentimos el mismo dolor incómodo de tener que caminar con zapatos de taco alto que no habíamos usado durante más de un año.

Después, me di cuenta de que todo el asunto se sentía extrañamente familiar por una razón que no pude identificar, hasta que me percaté de que había un tema que apenas oí mencionar en toda la noche: la pandemia.

Eso me recordó a otra reunión, que también involucraba la bebida, con amigos en un pub de Melbourne a principios del año pasado. Fue solo unas semanas después de que la ciudad se cubriera con un espeso humo gris de uno de los incendios forestales más grandes del siglo XXI. El aire estaba viciado. Había una escasez de máscaras faciales. Los vuelos se retrasaron y un tenista colapsó en el Abierto de Australia después de un ataque de tos. Fuera de la ciudad, la gente había huido a las playas bajo un cielo poco natural de color de rojo sangre, para escaparse de las llamas que dejaron a grandes extensiones del país en ruinas humeantes y ennegrecidas.

Pero en el pub esa noche, hablamos del trabajo, la familia, otros amigos y más. Todo menos los incendios. Cuando le pregunté a un amigo por qué, sonrió y dijo: “Ya terminaron. Hemos seguido adelante”.

La necesidad de olvidar es comprensible. ¿Quién no quiere que la vida normal regrese después de la crisis global mucho mayor del Covid-19?

Aún así, ha habido ganancias en medio de este momento agotador y doloroso, no suficientes, pero algunas cosas sí han cambiado. La pregunta es, ¿habrá muchos avances más serios? ¿Podrían desmoronarse las existentes mejoras a medida que la pandemia disminuya y la prisa por olvidar se afiance?

Los beneficios de algunas actualizaciones ya son obvios. Al salir de la fiesta de Londres, me encontré con una de las invitadas que se subía el vestido para subirse a una bicicleta y dar un paseo nocturno de 5 kilómetros a su casa.

“¡Bien por ti!” exclamé, habiendo bebido tal vez un poco más de lo debido aquel champán gratis.

Este tipo de ciclismo nocturno era raro antes la pandemia. Sin embargo, incluso yo lo he hecho desde que las autoridades aprovecharon los cierres para extender más ciclovías por la ciudad. El ciclismo de fin de semana, en particular, se ha disparado hasta en 240% con respecto al año pasado, ya que se ha aliviado el temor aterrador de un paseo en bicicleta por Londres.

Los carriles se encuentran entre los más de 1.400 km de infraestructura para bicicletas construidos durante la pandemia sólo en Europa. Se están produciendo cambios similares desde Bogotá hasta Sidney. Pero a medida que se extienden las vacunas, ya se teme que la ola de construcción haya alcanzado su punto máximo.

¿Qué hay de otros cambios? Tal como están las cosas, es difícil imaginar que el cambio hacia un trabajo remoto más flexible se invierta totalmente. Puede que tampoco se desvanezca rápidamente la atención sin precedentes a los hogares de ancianos infrafinanciados provocada por la pandemia en todo el mundo, aunque no está claro si traerá un cambio duradero.

Lo mismo ocurre con la desigualdad, el cambio climático y muchos de los otros dilemas urgentes que preocupan a los asistentes a Davos cada año.

Uno podría tener más esperanzas si no fuera por hechos inconvenientes como el insignificante 2% del gasto en recuperación de la pandemia destinado a medidas de energía limpia.

O la noticia de que, a partir de este mes, las personas en los países más ricos han tomado más del 80% de las dosis necesarias para vacunar completamente al 70% de la población mundial, mientras que solo cerca de un 1% de los africanos han sido vacunados por completo. La lista continúa, al igual que la pandemia.

Eventualmente, la pandemia se terminará y cuando suceda, no debemos olvidar todas las poderosas razones para recordarla.