Nunca adivinarás dónde estoy trabajando hoy

Pilita Clark

Entre muchas cosas que no he podido hacer en mi carrera, hay una de la que me arrepiento seriamente. Nunca he participado en un retiro corporativo. Tampoco he participado en un evento para promover el espíritu del equipo de trabajo, o cualquier otra cosa que pueda describirse como un evento laboral “fuera de la oficina”.

Las personas que han estado en tales cosas, antes de que el Covid les pusiera fin, siempre dijeron que debería estar agradecida de haber evitado esos eventos. “Es una pesadilla”, me dijo uno. “Estás atrapado con gente con la que trabajas todo el día, fingiendo desesperadamente que estás contento”. Otros insistieron en que los eventos laborales “fuera de la oficina” eran una pérdida de tiempo y, si se trataba de ejercicios de formación de equipos, mortificantes.

Nunca les he creído, no después de descubrir el tipo de lugares en los que mis amigos han pasado estos eventos. Las señoriales casas de campo. Los hoteles de lujo. Un resort junto a la playa. Lo siento, pero una situación en la que me pagan por beber daiquiris junto a la piscina después de una intensa mañana de kayak no me parece un mal día de trabajo.

Entonces, ya que la pandemia está cambiando la vida laboral, me pareció interesante cuando me enteré de una empresa que decidió deshacerse de sus elegantes oficinas en el centro y comenzó a buscar nuevos lugares de trabajo que capturaran lo mejor de los eventos fuera de la oficina todos los días.

La firma de relaciones públicas Golin se remonta a los años 50, cuando su fundador, Al Golin, hizo una llamada no solicitada a un hombre que apenas había entrado en el negocio de las hamburguesas llamado Ray Kroc, el genio detrás de McDonald’s.

McDonald’s sigue siendo cliente de Golin, que cuenta con más de 1.000 empleados en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y quienes en su mayoría todavía están trabajando desde casa gracias al Covid, probablemente hasta al menos septiembre.

Como muchas otras empresas, su personal está interesado en el trabajo híbrido o en una combinación de días en casa y en la oficina. A diferencia de otros, ha podido renunciar a los contratos de arriendo de dos de sus oficinas en California, una en San Francisco que albergaba a unas 35 personas y otra más grande en Los Ángeles que tenía aproximadamente 100. Ha decidido experimentar para ver si puede reemplazar esas oficinas con lo que su director de operaciones, Gary Rudnick, llama lugares de trabajo “inspiradores” que estimulen la colaboración y la energía que él cree que infunden los mejores días fuera de la oficina.

“El día fuera de la oficina es un día especial”, me dijo Rudnick desde su casa en Chicago. “Todo el mundo está animado. Todo el mundo se siente más creativo”.

Aún no se han tomado decisiones, pero Rudnick ha recibido muchos consejos sobre qué probar, desde museos y centros deportivos hasta restaurantes y almacenes. “Queremos que sean únicos”, dice, y agrega que el grupo podría terminar con cinco o seis espacios compartidos rotativos. Dice que no está motivado por la reducción de costos. “Estoy perfectamente feliz de gastar tanto como antes”.

Eso puede ser, pero el atractivo de deshacerse de las costosas oficinas del centro por un espacio más barato en los suburbios es obvio.

El banco Standard Chartered, una empresa mucho más grande, planea ofrecerles a la mayoría de sus 85 mil empleados globales la oportunidad de trabajar en un espacio de oficina compartido y arrendado cerca de sus hogares, o en casa, como parte de un modelo de “centro y periferia”, que combina una oficina principal convencional con satélites en otros lugares.

Nippon Telegraph and Telephone de Japón también ha firmado un acuerdo con el grupo de intercambio de oficinas de IWG que le dará a su fuerza laboral aún mayor la posibilidad de elegir entre más de 3 mil lugares de trabajo.

Después de haber probado brevemente la vida de la oficina compartida el mes pasado, cuando el Internet inconsistente de mi casa me obligó a buscar los servicios de una oficina local de Regus -un proveedor de espacio de oficina-, estoy segura de que el personal sobrevivirá. El Internet era genial. El café estaba delicioso y la vista era agradablemente diferente.

Sin embargo, no fue nada comparado con las grandes visiones de personas como Marc Benioff, fundador del grupo de computación en la nube Salesforce. Su pensamiento sobre nuevas formas de trabajar después de la pandemia lo ha llevado a reflexionar sobre la posibilidad de comprar algún tipo de rancho que pueda usarse para capacitar a los empleados e impulsar la cultura corporativa.

De cualquier manera, está claro que está en marcha un nuevo y bienvenido momento de experimentación. Como tantas otras cosas en la pandemia, es imposible saber cómo terminará.

Pero como dice Rudnick de Golin sobre su experimento con respecto a la oficina: “Si no funciona, iré y conseguiré un nuevo contrato de arriendo. Hay un millón disponibles”.