Relaciones amorosas crean doble problema para líderes femeninas

Pilita Clark

Hace unas semanas, la agenda estuvo llena de noticias sobre dos mujeres en problemas a causa de sus novios. Gladys Berejiklian, la política que ha dirigido el estado australiano de Nueva Gales del Sur durante la mayor parte de los últimos cinco años, renunció abruptamente después de que una agencia anticorrupción anunció que la estaba investigando.

Los investigadores quieren saber si Berejiklian hizo algo indebido en relación con una parte del dinero de los contribuyentes otorgado a un grupo de tiro al blanco de arcilla y una escuela de música en un distrito cuyo diputado local en ese momento era su novio.

Mientras tanto, en París, un escándalo aún mayor envolvió a la escritora Camille Laurens, quien forma parte del jurado del prestigioso premio literario Goncourt de este año.

Como informó el New York Times (NYT), ella votó para que un libro de su amante fuera incluido en la lista para el prestigioso premio y, nueve días después, ridiculizó a un libro rival en la lista en una columna de Le Monde.

Goncourt anunció un cambio de reglas. Ya no se considerarán los libros de los amantes o miembros de la familia del jurado. Además, los miembros del jurado no deben comentar sobre nada que se considere para el premio. El libro que escribió el amante de Laurens, lamentablemente para él, ya no está en la lista.

Pero algo que le dijo al NYT me hizo preguntarme sobre la situación en la que se encuentran ambas mujeres.

Laurens afirmó que había sido destacada por lo que escribió en Le Monde porque era una mujer. En lugar de centrarse en sus argumentos, dijo, "la gente prefiere decir que soy 'brutal' y 'viciosa'".

Francamente, esto parece una tontería. Los conflictos de intereses pueden ser difíciles de navegar, pero en este caso, el conflicto era obvio.

Berejiklian, miembro del partido Liberal de centro derecha, se abstuvo de culpar a su género por su situación, pero otros estuvieron a punto de hacerlo por ella.

Los titulares sugirieron que una "supermujer" trabajadora había sido engañada por un novio rebelde y derribada por investigadores determinados. Veremos. Sin saber qué encontrará la investigación de corrupción, está claro que su juicio con respecto a los novios ha sido cuestionable.

Su examante renunció hace tres años después de que otra investigación de corrupción supo que había estado tratando de negociar acuerdos de propiedad para desarrolladores. Como dijo una vez Berejiklian sobre la relación, "cometí un gran error".

Entonces, ¿hay motivos para pensar que el género desempeña un papel en la forma en que vemos los conflictos de intereses? Creo que los hay, pero no siempre son obvios.

Consideremos una investigación que el Wall Street Journal publicó que muestra que 131 jueces federales en EEUU habían violado la ley al supervisar casos que involucraban negocios en los que ellos o sus familias poseían acciones.

Al leer el artículo, tomé nota de cuántas juezas se habían mencionado. Parecía haber muchas.

De hecho, solo alrededor de una cuarta parte de los 131 jueces eran mujeres, lo que significa que estaban infrarrepresentadas en un país donde solo una tercera parte del poder judicial federal de EEUU son mujeres.

Ellas se destacaron en la investigación por las mismas razones por las que las mujeres en posiciones de poder se destacan cada vez que infringen las reglas de conflicto de intereses, o cualquier regla: todavía son superadas en número y no solo en los tribunales.

A principios de este año, las cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostraban que las mujeres representaban el 25% de los parlamentos mundiales, el 22% de los puestos ministeriales y solo el 6% de los jefes de Estado electos. El progreso no solo ha sido lento, en ocasiones ha retrocedido.

El número de países sin una sola ministra aumentó de nueve el año pasado a 12 en 2021, mientras que el número en el que las mujeres ocupaban al menos la mitad de los puestos ministeriales se redujo de 14 a 13.

En todo caso, es peor en las salas de juntas. El porcentaje de directoras ejecutivas ha aumentado de un insignificante 3,8% en 2011 a solo un 4,8% en 2021, según mostró el mes pasado un estudio de 3 mil empresas en 55 países realizado por el grupo Corporate Women Directors International.

Incluso en los países con el mayor porcentaje de direcciones ejecutivas femeninas (EEUU, Singapur, Australia y Tailandia) la proporción era inferior al 9%. No es de extrañar que nos demos cuenta cada vez que una de ellas hace algo inapropiado. Esto eventualmente cambiará.

Pero si continúa el ritmo actual de progreso, muy pocas personas vivas hoy estarán presentes para verlo.