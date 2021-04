Se acerca una nueva era de resentimiento en la oficina

Pilita Clark

Pilita Clark

Pilita Clark

De todos los trabajadores que regresaron a las tiendas y pubs de Inglaterra después de que se suavizara el confinamiento, me pregunto cuántos serán como Ross Hanbury. Con 39 años ha sido entrenador físico en Londres durante casi 20 años, en gimnasios, escuelas y clubes de rugby.

Trata con muchas personas de diferentes orígenes, por lo que sabe que la pandemia ha afectado a las personas de muchas formas diferentes. Eso ayuda a explicar lo que hizo hace unos días, cuando finalmente regresó al gimnasio del oeste de Londres donde hace entrenamiento personal. “Mi primera pregunta a la gente fue, ‘¿Cómo estuvo tu confinamiento?’”, me dijo. “Y luego, basándome en su reacción, les di mi respuesta honesta o mi respuesta diluida”.

Su respuesta honesta es que ha tenido una pandemia bastante buena. No ha perdido su negocio. No ha sido devastado por una enfermedad, ni han sido afectados sus amigos cercanos o parientes. Pero no se apresura a hablar de esto, porque conoce a muchas personas que han sido diezmadas por el Covid. Los desconsolados. Los desempleados. Los quebrados. Los enfermos. El comportamiento reflexivo de Hanbury me parece eminentemente sensato cuando miles de trabajadores se están volviendo a reunir por primera vez en meses, a menudo sin idea de lo que han pasado los demás.

Por desgracia, su enfoque no es de ninguna manera uniforme, por lo que los expertos en recursos humanos están preparados para una repetición de los temperamentos deshilachados y las palabras enojadas que estallaron cuando la gente regresó al trabajo después de que se levantaron los confinamientos el año pasado.

“Vimos bastante fricción en las organizaciones”, dice David D’Souza, director de membresía del Instituto Chartered de Personal y Desarrollo. “Tenías un grupo de personas que tenían percepciones muy diferentes sobre la experiencia de los demás y todas estas personas estaban entrando en contacto”.

Esto generó lo que D’Souza llama “resentimiento organizacional” entre diferentes bandos de trabajadores, que ya parece estar resurgiendo este año. La brecha entre aquellos que podían y no podían trabajar en casa ha sido profunda durante mucho tiempo, especialmente si a los trabajadores incondicionales de primera línea se les pagaba menos. Esta vez debemos esperar que haya una brecha entre los vacunados y los no vacunados.

Sin embargo, una de las amenazas más serias para la armonía de la oficina es el profundo abismo entre quienes han participado en los programas de licencia del gobierno que les pagan a las personas por horas no trabajadas en trabajos que de otro modo podrían haber sido eliminados, y quienes que no han tenido esa suerte.

Los jefes deben estar conscientes de que estos programas han creado “dos nuevo grupos distintivos de trabajadores: aquellos que fueron pagados para seguir trabajando y aquellos a quienes se les pagó para quedarse en casa”, dice Pearn Kandola, una empresa de psicología empresarial. Para el personal de tiempo completo que atraviesa la crisis, la idea de que a otros les paguen por quedarse en casa puede sonar como una vacación. Por lo tanto, cuando los trabajadores suspendidos han regresado esperando que les otorguen un tiempo libre real en el verano, eso no siempre ha sido bien recibido, como varias personas dejaron en claro en Twitter hace poco.

Uno estaba desconcertado de que aquellos que habían estado en licencia no fueron obligados a renunciar a sus vacaciones con goce de sueldo. “Estoy tan feliz de que, al haber trabajado todas las malditas semanas de esta pandemia, pude contribuir para que el plan de licencia pudiera funcionar tan bien”.

Sin embargo, para los desempleados, las personas que mantuvieron sus trabajos con el salario completo obviamente pueden parecer los afortunados. Consideremos el caso de Scott Walker, otro londinense de 39 años con el que hablé recientemente. La crisis financiera de 2008 acabó con su primera carrera como cantero, por lo que cambió de rumbo y pasó cuatro años obteniendo un título de ingeniería que finalmente le consiguió un contrato de trabajo en el diseño de sistemas mecánicos para parques temáticos y grandes escenarios de conciertos de rock. El trabajo fue gratificante, pero inseguro, por lo que se sintió aliviado de finalmente conseguir un trabajo de tiempo completo en una empresa de ingeniería con sede en Londres, justo antes de que estallara la pandemia.

Este padre de un niño de dos años, con un nuevo hijo en camino, ahora ha pasado más tiempo de licencia que en el trabajo, ya que el Covid ha cerrado los conciertos y parques temáticos. “Ha sido excepcionalmente estresante”, dice, y agrega que el miedo a perder permanentemente el trabajo ha sido constante. “Empezaba a pensar que iba a tener que cambiar de profesión nuevamente. Pero pensé, me estoy volviendo demasiado viejo para hacer esto de nuevo”. Walker pronto volverá al trabajo. Cuando llegue, espero que encuentre más comprensión que resentimiento. Me parece que es lo mínimo que se merecen trabajadores como él.