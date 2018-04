Primer acto

Columnistas

Estimados lectores,

Asumo desde este viernes el desafío de tomar la posta de Roberto Sapag, quien durante varios años seleccionó con su excelente pluma los imperdibles de la semana. Los invito que me ayuden con comentarios, críticas y aportes para hacer de este un espacio semanal que esperemos ustedes y yo con interés.

Partamos con una pregunta ¿Cuántas de las reuniones que tuviste ayer estarías dispuesto a transmitir por streaming a todo Chile? ¿Una, dos o derechamente ninguna?

Esta semana las paredes de las oficinas se desdibujaron con el fallo de la Corte Suprema que consideró admisible como medio de prueba, en un juicio sindical, un audio grabado sin permiso. El caso permitirá que la justicia use como argumento lo dicho en un encuentro entre ejecutivos y empleados del BCI en 2016. Fue nuestro artículo de portada el martes y el tema siguió en la polémica durante toda la semana.

Estos días también quisimos poner el foco en el impacto que tendrá el proceso de reevalúo fiscal -donde cuatro comunas tienen más del 90% de propiedades afectas al gravamen- y nos contaron que los expertos están experimentando una avalancha de consultas de contribuyentes que quieren reclamar al SII. Un primer paso a un tema que debería tomar fuerza en las semanas que vienen. La buena noticia (para mirar el vaso medio lleno, claro está) es que hay una nueva aplicación para pagar las contribuciones por smartphones. Se pagará más, pero al menos más fácil.

Y si de propiedades ya estamos hablando, esta semana conocimos un caso, que se repite una y otra vez a todas las escalas, y merece volver a alentarnos sobre cómo estamos resolviendo las diferencias regulatorias dentro de las comunas. Se trata del terreno del excolegio Mayflower en Las Condes en el que se esperaba construir un mall. ¡Tres años! lleva enfrascada la disputa entre la Municipalidad de Las Condes (que se opone a la idea de un centro comercial en el lugar) y el Seremi de Vivienda (que aprueba la idea).

Si se están preparando para un fin de semana de series, esto podría interesarles.... La prestigiosa publicación The Atlantic analiza – con el provocador título "Disneyflix viene. Y Netflix debería estar asustado (título traducido, el original es "Disneyflix is comingo, And Netflix should be scared") que analiza el escenario de que la compañía de Walt se tome el rol de protagonismo que ha tenido por décadas pero ahora en la televisión de pago. Muy bien escrito y reporteado. Leer nota aquí

Y una recomendación para leer con más tiempo...Ha sido una semana de visas y colas en los consulados. De historias difíciles despachadas desde Haití y Venezuela. "The Good Immigrant" (disponible en Amazon) un libro provocador editado en el Reino Unido, parece una buena lectura para reflexionar desde la experiencia de varios nietos de inmigrantes que miran su proceso de integración cultural. Todo empezó con un comentario en una red social, que despertó en Nikeh Shukla, un escritor joven la necesidad de convocar a 21 autores británicos para escribir en primera persona.