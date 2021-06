¿Qué pasa cuando el liderazgo de las mujeres no es femenino?

Columnistas

Lesly Meyer Guzmán, encargada nacional Programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, SernamEG

En los últimos meses, hemos visto cómo los gremios y las empresas han realizado esfuerzos significativos para incrementar el número de mujeres en sus directorios, lo que ha venido aparejado de diversos análisis respecto al "aporte" que pueden realizar las mujeres en estos espacios a partir del ejercicio de un tipo de liderazgo: el femenino.

Se plantea que el "liderazgo femenino" aporta respeto, sensibilidad, comunicación, sentido de la responsabilidad, apertura a la participación de grupos de interés, entre otros. Pero, ¿todas las mujeres comparten estos atributos?, ¿Qué pasa cuando la mujer líder no encaja dentro de este marco?, ¿Qué pasa cuando la sensibilidad o la comunicación no está dentro de sus principales atributos? ¿O cuando la "habilidades blandas" no son el fuerte de esa líder? ¿Qué ocurre cuando esa mujer no cumple con lo que se espera de ella?

Los roles, estereotipos y sesgos de género se fundan en nociones esencialistas que imponen una camisa de fuerza tanto a hombres como a mujeres. Sin duda, muchas personas pueden sentirse representadas y cómodas con las exigencias de su género, sin embargo, el problema se gatilla cuando éstas exigencias coartan las libertades y las formas de ser de las personas, cuando por el hecho de ser hombre se espera que golpees la mesa y en el caso de las mujeres, que tengas una actitud comprensiva.

Más allá de las particularidades atribuidas al liderazgo femenino, la presencia de mujeres en cargos de toma de decisión significa un aporte valioso por la posibilidad que otorga de poner sobre la mesa las necesidades de las mujeres, la experiencia de las mujeres en su diversidad.

¿Qué significa ser una mujer con estudios formales vs una mujer sin estudios? ¿Qué significa ser mujer y migrante? ¿Qué significa ser mujer y tener alguna discapacidad? Ciertamente sabemos que cada una de estas distinciones e identidades hacen que las experiencias de vida de las mujeres sean distintas, y por lo tanto, que sus puntos de vista signifiquen un aporte a la inclusión de la diversidad es los espacios en que se desenvuelvan. Por eso, mi invitación es a ampliar los bordes de la caja, a darles la oportunidad a las mujeres de ejercer el liderazgo sin más, sin apellidos, de demostrar su valor más allá de los estereotipos de género.