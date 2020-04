Retorno al trabajo: cuándo, cómo, quiénes

Columnistas

Fernanda Hurtado Gerente General Fundación Generación Empresarial

Fernanda Hurtado

Para las empresas, tal como para los Estados, éstos no son tiempos de reglas fiscales. Con sus propios límites, y en el contexto de sus propias realidades, las compañías tienen también un gran rol que jugar en la protección de las personas que las componen y que son su principal capital.

Esa protección no debiera ser para todos por igual, porque no todos contamos con las mismas seguridades ni enfrentamos los mismos riesgos. Es muy diferente la situación de quien puede trabajar desde su casa, manteniendo a su familia segura, que la de quienes no pudiendo teletrabajar, deben realizar sus labores en permanente y cercano contacto con otras personas, para luego volver a casa con la preocupación de contagiar a alguien querido. O que no puedan tomar en sus hogares y con sus familias y en sus trayectos, todas las medidas de prevención y seguridad que para tantos otros se están volviendo costumbre.

Tal como los Estados deben hacer un esfuerzo por focalizar sus políticas para llegar con sus escasos recursos donde más son necesarios, las empresas también debieran esforzarse por conocer mejor la situación de sus colaboradores para poder ayudar de manera específica y diferenciada a quienes tengan mayores riesgos, o estén en situación más precaria ante el coronavirus.

Con esa información, las empresas también podrán comenzar a planificar el lento retorno a cierta normalidad, tomando para ello las difíciles decisiones sobre cuándo comenzar ese retorno y a qué velocidad avanzar, considerando tanto la protección de la salud de las personas, como la continuidad operacional de los negocios. O cómo ir moviéndose desde el teletrabajo hacia turnos en terreno y en las oficinas, y quiénes serán los primeros en volver y en qué condiciones: cuándo, cómo y quiénes.

Todas estas decisiones necesitan, además de información y antecedentes, que éstos deben ser ponderados a partir de los valores y principios de las personas que componen las organizaciones. Estos corresponden a la guía para navegar entre diferentes intereses, todos importantes, como la protección de la salud, el resguardar el mayor número posible de empleos, mantener la viabilidad del negocio, la minimización de la pérdida de utilidades, entre tantos otros. Estos intereses a veces actúan en conjunto, otras veces se superponen y otras veces pueden ser contrastantes entre sí. Por esto, sin nuestros valores y principios, estaríamos a ciegas.

Las empresas son comunidades de personas con propósitos compartidos, que aúnan sus esfuerzos y habilidades hacia objetivos comunes, en torno a valores y principios que caracterizan transversalmente a cada organización. Los “cuándo, cómo y quiénes” de eventuales retornos son dilemas éticos que no serán simples de dilucidar, pero buscando siempre privilegiar la coherencia entre las decisiones con los valores y principios, y conociendo la diversidad de las situaciones de las personas, se podrá contar con una potente guía para ayudarnos a decidir y a actuar.