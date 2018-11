Reforma previsional y competencia

Ricardo Fischer

Ricardo Fischer Socio Director Advisory Partners

Ricardo Fischer

El principal objetivo de la reforma de pensiones es el de mejorarlas, para lo cual habrá un 4 % adicional de cotizaciones a ser administrados por nuevas entidades autorizadas para el efecto, con una modalidad de cobro distinto al actual 10% (sobre patrimonio en vez de sueldo imponible). Estas se denominarán Administradoras de Ahorro Complementario para Pensión (AACP). De este modo, continuarán las AFP administrando el 10% actual y las AACP que lo harán para dicho 4%.

Se pretende que exista bastante competencia entre estas últimas, para lo cual se considera por una parte aumentar el número de entidades autorizadas (Cooperativas, Cajas de Compensación, Administradoras Generales de Fondos y Compañías de Seguros) y por otro, otorgarles un régimen de inversiones más flexible que permita ofrecer productos con diferentes categorías de riesgo. Para graficarlo, podría haber un fondo sólo de money market u otro de private equity. Adicionalmente, tanto las Cooperativas como las Cajas podrán crear AFP como filiales, con la intención de incrementar la competencia entre estas últimas también. Por último, se reducirá el encaje a la mitad, desde el 1% actual a 0,5%, reduciéndose así los requerimientos de capital.

Cabe preguntarse si realmente se producirá mayor competencia. Haciendo un poco de historia, las AFP llegaron a sumar treinta y dos, las que luego de diferentes fusiones y adquisiciones, se redujeron a tan sólo cinco, a las que vía licitación se sumó posteriormente AFP Modelo, completando así las seis actuales. De este modo, queda claro que en este negocio las economías de escala son de su esencia, las cuales se logran luego de aumentos importantes de cotizantes. Lo anterior se dio por las vías recién enunciadas.

No cabe duda: para que una institución considere entrar a competir, deberá contar con buenas espaldas, de modo de no sólo poder cubrir el encaje (el sistema suma en la actualidad en torno a USD 2.000 millones), sino que lograr llegar a punto de equilibrio (patrimonio administrado suficiente para tal efecto) sin fracasar en el intento. En el caso de las AFP, la competencia se ha logrado incrementar, pero a un paso bastante lento y cuyo efecto no ha sido muy significativo.

Basta considerar que Modelo, teniendo una comisión sustancialmente más baja que el resto, ha aumentado su participación en el mercado de cotizantes tan sólo en torno a un 2% en los últimos años, sin que el resto de las AFP hayan bajado significativamente sus comisiones para enfrentarla (el resto son entre un 50% y un 88% más caras). Sin embargo, para el caso de las AACP, dado que todos comenzarán desde el mismo punto de origen, es esperable que la dinámica sea diferente, lo que como hemos visto, no garantiza comisiones necesariamente más bajas ni gran número de competidores.

En resumen, la reforma sin duda aumentará las pensiones, pero lo que está por verse es si la competencia hará alguna contribución en tal sentido, logrando bajar las comisiones.