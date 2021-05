Rodrigo Aravena

RODRIGO ARAVENA GONZÁLEZ Economista Jefe del Banco de Chile

No cabe duda de que el fin de semana no fue uno cualquiera. De alguna manera, fuimos testigos de un hito clave en este camino que el país decidió emprender algunos meses atrás. Ya conocidos los nombres de quienes tendrán la titánica tarea de proponer responsablemente una nueva Constitución, entramos en tierra derecha de este proceso que definirá el futuro de Chile.

La primera tarea que debiera ocuparnos, desde el día después de las elecciones, es la construcción de una nueva hoja de ruta, que haga frente a los tremendos desafíos que enfrenta y enfrentará el país. Este trabajo resulta fundamental debido al sinnúmero de frentes que debemos atender, incluyendo aquellos generados por la pandemia, los que arrastrábamos desde la crisis de fines de 2019 y los que probablemente se agregarán a raíz de la agenda de elecciones iniciada ayer. Pese a todos los temas que tenemos por delante, creo que los siguientes elementos podrían constituir un buen punto de inicio.

Para partir, es fundamental que se acote el espacio de discusión sobre los temas que se considerarán en la nueva Constitución. Tengo plena conciencia sobre lo reiterativo que he sido sobre este punto en columnas previas, pero realmente urgen acuerdos para preservar aspectos que no sólo han sido claves en nuestro país, sino en todo el mundo. Si bien la lista es larga, creo necesario relevar la necesidad de que la política económica siga siendo independiente del ciclo político, lo cual refuerza la necesidad de un Banco Central autónomo, mantener instituciones sólidas con contrapesos adecuados y preservar un adecuado balance entre derechos y sostenibilidad fiscal.

No sólo hay evidencia sobre el rol de estos factores en el desarrollo, sino que también en cuanto al daño que genera su ausencia. Bien sabemos que el desarrollo económico y social es simplemente una utopía si no tenemos sólidas bases de crecimiento que lo sostengan.

Además, debemos estar conscientes de que no todos los desafíos están en el frente constitucional. Dado que aún enfrentamos los efectos de la pandemia, es fundamental contar con políticas de buena calidad que realmente contribuyan a pavimentar una recuperación sostenible. Es por ello que resulta crítico implementar medidas que consideren una adecuada evaluación costos-beneficios, sean factibles de financiar en el largo plazo y, sobre todo, cuenten con una adecuada focalización de recursos. Bien sabemos que políticas no focalizadas pueden generar efectos indeseados (como aumentos de inflación) que finalmente terminan afectando a los sectores más vulnerables. Algunas medidas recientes, como los retiros de fondos de pensiones o de compañías de seguros, no se han destacado por cumplir con estos principios básicos de las políticas económicas.

Finalmente, es fundamental que la hoja de ruta también se haga cargo de recomponer los fundamentos que se han deteriorado el último tiempo, como son los niveles de ahorro, la creciente deuda y el menor espacio para hacer frente a nuevas crisis económicas. Desde ya debemos reconocer que parte de los recursos fiscales tendrán que ser retirados en un futuro no muy lejano, y que parte importante de los subsidios comenzará a extinguirse pronto, una vez que el país pueda tener un mayor nivel de apertura.

Sé lo complejo que es plantear estos temas en un momento como el actual, pero sin duda los beneficios de largo plazo ameritan con creces esforzarse en ellos.