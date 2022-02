Silicon Valley ha aprendido poco de Elizabeth Holmes

Columnistas

Al mundo le gustaría recordar la condena de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, como una advertencia sobre la arrogancia de Silicon Valley. El colapso de su empresa de análisis de sangre fue aclamado como el fin de la cultura tecnológica de "finge hasta que lo logres" y del dudoso fenómeno cultural de la girlboss. Pero aquí en el Área de la Bahía de San Francisco no hay interés en aprender lecciones de la debacle.

Mientras Holmes espera la sentencia y su socio comercial espera su propio juicio, el dinero del capital de riesgo continúa fluyendo hacia ideas salvajes de puesta en marcha. Ningún cálculo más amplio se ha relacionado con su historia. En las semanas posteriores a su condena en enero, he tenido más conversaciones sobre el juicio con personas en Londres que en San Francisco. Esto a pesar del hecho de que Holmes vive cerca y sigue siendo una de las fundadoras de más alto perfil del sector tecnológico de EEUU.

En lugar de ver el caso como un estímulo para endurecer el due dilligence, el sector tecnológico está optando por descartarlo como un caso atípico. Así como los trabajadores tecnológicos de la costa oeste describieron a la empresa de coworking WeWork como una empresa de Nueva York, los inversionistas no tecnológicos de Theranos tienden a ser invocados cuando se habla de su fracaso. La implicación es que los verdaderos inversionistas en tecnología habrían podido detectar las mentiras. La verdad es mas complicada. Silicon Valley estuvo involucrado, aunque en una etapa temprana. Aunque los últimos inversionistas incluyeron a Walgreens y Rupert Murdoch, uno de los primeros patrocinadores de Theranos fue la notable firma de capital de riesgo Draper Fisher Jurvetson. (Y, por supuesto, Holmes fue a Stanford).

Aún así, es cierto que el interés del resto del mundo en Holmes nunca se limitó a la tecnología de la salud. Su juventud y confianza la convirtieron en un atractivo avatar de la ambición femenina. El cabello rubio, los polerones negros y la voz profunda fueron reconocibles al instante. Su imagen aún está siendo analizada. Tanto el Wall Street Journal como el New York Times escribieron sobre la ropa que Holmes usó en la corte, a pesar de que su guardarropa se limitaba principalmente a faldas y chaquetas oscuras y suaves. Cuando algunas mujeres se presentaron en el juzgado vestidas como Holmes, rápidamente fueron entrevistadas por medios agradecidos por el espectáculo.

Es por eso que Theranos y el caso judicial contra Holmes han desencadenado una extraña e irónica línea de productos. En línea puedes comprar camisetas con la cara de Holmes impresa, declarándola "Mi #girlboss".

"Girlboss" fue acuñado en 2014 por Sophia Amoruso, fundadora de la empresa de comercio electrónico Nasty Gal. El término fue una vez una forma popular de describir una forma empresarial de feminismo que al mismo tiempo desfilaba como activismo. Leigh Stein, quien satirizó la cultura fundadora femenina en su novela Self Care, describió a la girlboss no solo como una mentalidad, sino también como una estética. Era el lado bonito de Instagram de la cultura milenaria del ajetreo. Holmes no dedicó suficiente tiempo a hablar sobre el empoderamiento femenino para encajar perfectamente en el molde de girlboss. Pero ella era blanca, estadounidense y aficionada a los tópicos inspiradores. En 2015 le dijo a la revista Glamour: "Soy la prueba viviente de que es cierto que si puedes imaginarlo, puedes lograrlo".

Sin embargo, su condena por defraudar a los inversionistas no puede ser responsable de acabar con la idea de la girlboss. Las historias de mala gestión en otras empresas dirigidas por mujeres ya habían puesto fin a la noción de que las fundadoras milenarias crean empresas con una mentalidad más ética. Resulta que ser joven y mujer no se traduce automáticamente en mejores culturas laborales.

La empresa de Amoruso fue demandada por una empleada que afirmó que la despidieron cuando quedó embarazada. La empresa entonces se declaró en bancarrota. Audrey Gelman, una vez considerada como una girlboss ejemplar y conocida tanto por su amistad con la actriz Lena Dunham como por la creación del club de miembros femeninos The Wing, renunció luego de las quejas sobre el trato de la compañía a los trabajadores afroamericanos.

El año pasado, el New York Times escribió que las mujeres fundadoras viven a la sombra del fracaso de Holmes. Pero en tecnología, ya estaban marginadas. De las startups estadounidenses que recibieron fondos de capital de riesgo el año pasado, el 6,5% tenía un equipo fundador compuesto exclusivamente por mujeres, según datos de PitchBook. El número con al menos una mujer fundadora es de un 25%. Los volúmenes de financiación han aumentado en general, pero la proporción de empresas con mujeres a cargo no lo ha hecho.

Tampoco ha habido un alza notable en la cautela. Las empresas tecnológicas no rentables no solo han seguido obteniendo financiamiento, sino que algunas startups con pocos o ningún ingreso han logrado cotizar en los mercados. Hacer grandes afirmaciones sigue siendo el punto de partida para las nuevas empresas. Los inversionistas en etapa inicial todavía necesitan tolerancia al alto riesgo. Para que el sector se encienda, parece que Holmes debe ser considerada como la excepción.