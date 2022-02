Sobre el carácter técnico del Banco Central

Columnistas

Enrique Marshall Director Magíster en Banca y Mercados Financieros PUCV, Exvicepresidente del Banco Central

Enrique Marshall

El Banco Central está definido hoy como “un organismo de carácter técnico”. En el marco de los debates para una nueva Constitución se ha hablado bastante sobre su autonomía y su mandato, pero esto del carácter técnico ha pasado desapercibido, como si se tratara de un atributo prescindible, en circunstancias que reviste una enorme importancia.

Un organismo de carácter técnico es aquel que toma decisiones teniendo como principal fundamento el conocimiento científico y la experiencia práctica, por sobre consideraciones políticas, privilegiando así la efectividad de sus actuaciones. En este caso, el conocimiento científico lo proporciona la ciencia económica y, en particular, la macroeconomía y la monetaria. A ello se agrega la acumulación de experiencias y lecciones dejadas a lo largo del tiempo por el ejercicio práctico de las actividades de banca central, banca comercial y otras afines, todas especializadas.

Por cierto, al interior de los bancos centrales se presentan discusiones y debates sobre los cursos de acción que deben o no ser adoptados. Sus autoridades superiores no siempre coinciden en todo. Sin embargo, las diferencias que se presentan son, por regla general, acotadas. Un buen ejemplo lo proporciona la discusión sobre qué se entiende por una tasa de inflación normal: la mayor parte de los bancos centrales del mundo coinciden en que ésta se ubica entre 2% y 3%, pero no más allá.

En todo caso, las diferencias que se observan en el campo de banca central son difíciles de encasillar en los conceptos tradicionales de “derecha” o “izquierda”. Lo habitual es que la dicotomía se plantee entre buenas o malas políticas, entre aciertos y desaciertos.

Es importante observar que el carácter técnico del Banco Central conversa muy bien con su autonomía y con la asignación de un mandato claro y preciso. Respecto de la autonomía, ésta adquiere validez y fuerza, en tanto se entienda que la institución cumple tareas esencialmente técnicas, en torno de las cuales existe un amplio consenso nacional, a diferencia de otras que tienen connotaciones políticas, como son aquellas referidas, por ejemplo, al crecimiento económico, la tributación, el gasto público, y la distribución del ingreso.

En cuanto al mandato, si el actualmente vigente se complementa con otras tareas que tienen inevitablemente un alcance político, como es, por ejemplo, la promoción del desarrollo económico, ello produciría una superposición de funciones con otros organismos del Estado, pero quizás lo más grave , debilitaría su carácter técnico y su autonomía.

En resumen, al escribir una nueva Constitución, se deben tener presentes las tres explicaciones comentadas sobre el Banco Central. Su autonomía, su carácter técnico y su mandato focalizado en estabilidad, conforman un conjunto inseparable de conceptos, que guardan una armonía que debe ser preservada.