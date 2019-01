Soñando un pago a 30 días

Columnistas

Mario Fernández CEO Gosocket

Se ha hablado bastante de la promulgación de la Ley de Pago a 30 Días, la cual beneficiaría a más de un millón de pymes del país al definir un plazo real y determinado para el pago de facturas.



Luego, he escuchado algún disenso y crítica en cuanto a lo extenso de las fechas definidas: que los primeros dos años, el plazo máximo de pago será de 60 días y quedará en 30 a partir del mes 25°; y que para los sector de salud y municipalidades rigen plazos aun mayores. Claro que todo eso sería una minucia si el sistema llegara a funcionar realmente, tal como lo pretende esta ley. A fin de cuentas, se han esperado tantos años...



Sin embargo, sin modificaciones a la ley ya promulgada, será letra muerta.

Primero, ¿cómo podrá saberse si una factura está efectivamente pagada o no? Esto es fundamental para la fiscalización y para que el Servicio de Impuestos Internos pueda permitir el uso del IVA Compra. Se reconoce que, efectivamente, una de las limitaciones a la implementación inmediata del uso de IVA crédito es la verificación del pago de la factura.



Pregunta dos, consecuencia de la anterior: ¿cómo se implementará un mecanismo efectivo para aplicar sanciones a los que no paguen a tiempo? Desde la Asech me indican que "la ley tendrá una implementación (al 4to mes de publicada) por el Ministerio de Economía, con un reglamento que debiese resolver este tipo de dudas. En caso de que, efectivamente, no se pague el saldo insoluto de dicha factura, de pleno derecho se aplica interés y comisión, los que serán parte integrante de la factura, ya sea la tenga el factoring o el emisor".



Ahí surgen nuevas dudas. ¿Quién y cómo cobrará? ¿Habrá un mecanismo previo a la judicialización? Ha habido muchas fotos, conferencias de prensa y entrevistas, pero las dudas son más que las certezas. La ley muestra debilidades, ambigüedades por todos los flancos, y lo que es una victoria política hoy, puede jugar en contra en un par de años más. Aquí se le ha tirado una papa caliente al gobierno y no sé cómo podrán manejarla.



Nuestra empresa, que maneja millones de facturas electrónicas mensualmente, lleva años tratando de establecer un mecanismo de pagos electrónicos B2b, incluso con grandes clientes pidiendo este servicio, y en la práctica ha sido imposible porque no existe —en pleno siglo XXI, con una Big Data e Inteligencia Artificial que alcanzan importantes logros en diversos sectores— una plataforma abierta para integrarse con los bancos.



La explicación es evidente: el foco inicial debió ser abrir realmente el mundo de las transacciones financieras electrónicas, impulsando servicios FinTech de gran valor para todos, tales como los pagos electrónicos y el eFactoring, que sí permiten saber si la factura está pagada o no. Llama la atención que en pleno auge de la transformación digital en el mundo no se viera una solución por esta vía, por el lado de la innovación y la competencia. Esta es la forma en que se resuelven los problemas entre privados.