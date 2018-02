Startups: el nuevo motor de grandes empresas

Columnistas

Tomás Sánchez Director Innovación Accenture

Tomás Sánchez

Atrás quedaron los días cuando sólo los grandes players tenían las mejores soluciones, hoy la tendencia es clara: las servicios y productos de vanguardia están siendo lanzados al mercado por startups. A las grandes organizaciones les cuesta seguirle el ritmo a las nuevas tendencias, a los cambios tecnológicos y a los hábitos de los consumidores. En cambio, los emprendedores, armados con habilidades que otros desconocen y sin límites culturales, pueden inventar lo que imaginan.

Muchos hablan de la “invasión de las hormigas”, refiriéndose a que el actual mercado mundial no sólo debe preocuparse por “the four” que amenazan con entrar a toda industria (Amazon, Apple, Facebook y Google), sino que también de los miles de emprendimientos que están tomándose cada espacio que alguien dejó libre. La experiencia de un consumidor está llena de malos ratos e ineficiencias que más de uno pudo resolver, y en el camino, le van quitando relevancia a las grandes empresas que pensaban que eran mercados maduros y sin espacio a cambios. Cornershop se puso entre el retail y sus consumidores, tal como Clay con las Pymes y la banca.

¿Corporaciones versus startups? Para nada. Grandes y chicos tienen ventajas y debilidades complementarias, y quien sabe verlas y entenderlas puede también aprovecharlas. Las grandes empresas necesitan de la vanguardia, las soluciones innovadoras y la flexibilidad de las startups, tal como estas últimas necesitan de la escala y market share de los grandes. La innovación abierta es entonces la oportunidad para ambos. ¿Para qué reinventar la rueda y construir desde cero una solución, si una startup en Chile, Israel o China ya lo resolvió? Mejor integrar esa startup en su cadena de valor y así todos ganan. ¿El desafío es más complejo? Entonces tal vez no es sólo una, sino muchas las soluciones a integrar para diseñar una solución estratégica, que de seguro podrá ser implementada en menor tiempo, con mejor tecnología y a menor costo.

Los “micro-servicios” son el nuevo paradigma: ¿por qué tener un sólo gran proveedor de quien dependo completamente, si puedo tener cientos de ellos bien integrados? La tecnología hoy no solamente permite, sino que también exige que podamos administrar e integrar múltiples soluciones: una estrategia más flexible, con mejor poder de negociación y menos riesgosa. Una estrategia de innovación abierta permite estar siempre a la vanguardia. Ya no nos podemos dar el lujo de implementar proyectos en un par de años, sino que debe ser en un par de meses, y cuando salga algo mejor uno o dos años después, cambiamos sólo lo necesario, no todo el sistema. Así de simple. Grandes empresas y startups no tienen que competir cuando pueden colaborar. Ambos tienen mucho que ganar.