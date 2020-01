Superhéroes corporativos

Columnistas

Blanca Rodríguez, head hunter, #SoyPromociona*

Tras 20 años de experiencia en búsqueda y desarrollo del talento, tengo claro que en un contexto de cambio y fractura del status quo como el que vivimos actualmente en Chile, las empresas necesitan, más que nunca, de liderazgos sólidos. Todos debemos definir cuál será nuestro rol para impulsar ese cambio y no podemos cerrar los ojos y poner la responsabilidad en agentes externos, sino tomar las riendas y asumir nuestro papel en el escenario actual.

Concretamente en las organizaciones, necesitamos líderes con una serie de habilidades claves para inspirar e impulsar a sus equipos. Proactividad, comunicación empática, liderazgo y gestión de equipos, visión estratégica y orientación al cambio son las competencias fundamentales para desarrollar con éxito hoy una función ejecutiva.

1. PROACTIVIDAD. Es la capacidad para hacer que las cosas sucedan. Las personas proactivas se conocen a sí mismas y toman sus propias decisiones analizando y sopesando las posibles consecuencias. Toman las riendas de su vida y de sus decisiones, por lo que nunca les oirás decir: "Aquí las cosas siempre se han hecho así" o "No podemos hacer nada", "No he llegado a tiempo porque mis compañeros son muy lentos". La responsabilidad de sus acciones y decisiones nunca está en agentes externos.

2. COMUNICACIÓN. El mejor comunicador es aquel que sabe escuchar, y escuchar es un arte. Los gerentes con buena capacidad de comunicación siempre tienen la puerta abierta al equipo, se muestran abordables y se esmeran en escuchar, son personas que conocen el pulso de su área u organización. Dejan de lado el email, el móvil y cualquier distracción, y se centran en la persona que tienen delante. Con los cinco sentidos.

3. LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS. El liderazgo implica dirigir los esfuerzos de un grupo de personas hacia una meta común y hacer posible que trabajen como un equipo. Esa capacidad de lograr que las cosas sean realizadas a través de otras personas. Un líder consigue alinear al equipo con sus objetivos y metas. La jefatura te la otorga la posición, pero el liderazgo te lo tiene que dar el equipo... hay que ganárselo.

4. VISIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN AL CAMBIO. La estrategia es como un mapa de carreteras. Sólo es útil si uno sabe dónde está y dónde quiere ir. La actitud y los conocimientos son importantes, pero si tenemos el mapa equivocado llegaremos muy motivados y sabios a un lugar equivocado... Para tener visión estratégica es necesario conocer el mercado, otros mercados, a la competencia, estar informado y tener "luces altas" para hacer conexiones.

En definitiva, no hace falta ser un superhéroe. Un buen líder, ese líder que busco para mis clientes como head hunter, es una persona con ganas aprender, con interés para desarrollarse, con la humildad necesaria para rodearse de un equipo mejor que él y con la capacidad para escucharlo, liderarlo y entenderlo. Una persona apasionada que tiene claras sus metas y lucha por alcanzarlas, normalmente con la satisfacción de hacer aquello que le apasiona contagiando a los demás en su camino. Eso hace falta en las organizaciones hoy, ayer y siempre.

*PROMOCIONA es un programa de formación de ejecutivas que amplía sus capacidades y habilidades directivas para ocupar cargos de alta responsabilidad en las empresas. Es implementado por CPC, Icare, Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de la Mujer, +Mujeres, BID y Universidad Adolfo Ibáñez.