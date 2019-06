Columnistas

Blanca Rodríguez, Head hunter-Directora Ackermann Internacional

En una época en la que priman la globalización, compartir conocimiento y el trabajo colaborativo, los equipos multiculturales y multidisciplinares son un claro valor añadido.

Lamentablemente, y lo veo cada día como head hunter, aún abundan las "oldganizaciones" ancladas en el pasado, donde priman la endogamia, el apellido, el lugar de nacimiento o el colegio al que se ha ido, frente al mérito, la capacidad y las ideas nuevas y distintas. "Oldganizaciones" que buscan profesionales "clónicos", que vengan de hacer lo mismo en el mismo sector, en lugar de profesionales sólidos con buenas habilidades, que traigan una visión distinta, frescura e ideas nuevas para construir equipos diversos y más productivos.

La incorporación en las compañías de profesionales de otros países, perfiles y culturas enriquece al equipo con otros modos de gestión, estilos de liderazgo, redes profesionales y conocimientos. El sumar visiones diferentes y distintos modos de entender la vida, sumando perspectivas, aseguran, con la fórmula correcta, el éxito y el alcance global de los proyectos de cualquier organización.

Comparto las claves de la fórmula para el éxito del talento sin fronteras:

1. Comunicación al cuadrado

La mayor preocupación del profesional sin fronteras los primeros meses será la adaptación a la cultura y al equipo. Al principio tendrá miedo de no saber, de no encajar, de no conectar con los demás, pero deberá poner sus máximos esfuerzos, porque esta integración incide directamente en el éxito o fracaso del proceso de incorporación.

Es fundamental por parte de la empresa una buena política de acogida que incluya información y asesoramiento sobre entorno, cultura, personas clave, códigos, ayudarle a establecer redes internas de networking e, incluso, asignarle un tutor o mentor interno, por senior que sea, con un rol de apoyo para facilitar el aterrizaje en un entorno desconocido. Es importante la comunicación fluida, para que el profesional perciba que la compañía se preocupa por él, evitar la sensación de desarraigo y potenciar su compromiso. Al incorporarnos a una nueva organización, ese momento pasa a ser nuestro primer día aunque tengamos 30 años de experiencia.

2. Empatía

El profesional sin fronteras que se incorpora a trabajar con un equipo local, con una cultura y unas dinámicas de trabajo distintas, necesita un periodo de adaptación en el que se suele generar cierta frustración y la sensación de "hablar en otro idioma". Por ello, es fundamental primero entender, para luego ser entendido.

Tanto la empresa como los miembros del equipo y el profesional sin fronteras deben ser capaces de comprender y ceder en busca de la sinergia del grupo, y terminar encontrando soluciones diferentes y disruptivas gracias a esa visión multicultural. La empatía será clave para aportar valor como conjunto.

3. Suma de talento

El mejor equipo es aquel que, una vez "engranado" tiene habilidades complementarias. Si a eso le sumamos diversidad de género, de edad, de background, de raza y de credo -aunque debamos tener paciencia en la fase de arranque porque será más lenta-, una vez que hayamos encajado las piezas, el resultado será exponencial.

Un equipo formado por personas con visiones y formas de hacer las cosas parecidas desarrollará proyectos que tendrán buena acogida por otras personas que sean como ellos. Sin embargo, un proyecto y una empresa desarrollados por personas diferentes tendrá un alcance mucho mayor multiplicando su alcance.

Sí, da más pereza y requiere de esfuerzo trabajar con personas distintas a ti. Pero seguro que ello Sí te aportará y enriquecerá mucho más como persona y profesional.

