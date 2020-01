Trasformación Digital | La transformación del Cross Border Payments

Columnistas

Pedro Capó Director de Banca de everis Chile

Pedro Capó

Los pagos interfronterizos (cross border payment) están tomando nuevos caminos, haciendo más competitivo el mercado de las transferencias hacia otros países, ya sea para consumidores masivos, e-commerce, B2B, transferencias y envío de remesas. Son métodos con circuitos más ágiles que la oferta actual y con menores costos para los consumidores y usuarios respecto de los actuales.

Para países con elevados índices de inmigrantes, esta innovación tecnológica puede constituirse en un gran beneficio para miles de personas que constantemente transfieren recursos a sus familias en sus países de origen.

En ese sentido, Chile ha tenido un crecimiento en la tasa de inmigración realmente relevante, lo que no pasa inadvertido para las instituciones financieras. Sólo para tener presente algunos datos. Mientras en 2017 los inmigrantes en el país ascendían a 746.465, realizando 4 millones de operaciones de remesas por un monto de US$ 727 millones; en 2018 alcanzaron a 1.251.225 (alza de 67,6%), con 8 millones de operaciones y remesas por US$ 1.519 millones (crecimiento de 109%).

La tecnología está empujando, cada vez con más fuerza, cambios en el modo en que tradicionalmente operó el sistema financiero. Así, estas transformaciones están renovando los fundamentos que han regido el modo en que pagamos por bienes y servicios, transferimos dinero y cómo éste fluye o cambia de manos por intermedio de bancos, entidades financieras y otros actores.

La banca, como cualquier negocio en la era de digitalización, no tiene otra opción que modernizarse. Está interpretando al nuevo consumidor e intentando optimizar, innovar y abaratar los procesos.

El blockchain se ha convertido en un foco de interés como una tecnología prometedora que ofrece servicios financieros abiertos, dado que permite una alta fiabilidad y rapidez en las transacciones financieras y existen muchas FinTech que apoyan su negocio de cross border payment en dicha tecnología. Esto permite generar innovación en los procesos, reduciendo costos y generando inmediatez en las transacciones.

La mayoría de los consumidores actuales son 100% digitales, las necesidades sociales actuales son digitales. Necesitamos transformarnos rápidamente en empresas digitales para acompañar este desafío, ya que la sociedad está experimentando una era posdigital.