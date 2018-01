Un, dos, tres, momia es

Columnistas

El estribillo de la canción infantil Momia es (que por cierto no tiene nada que ver con política, para quienes aún sienten retumbar en algún rincón de su memoria el grito "el que no salta es momio" de principios de los años 70), refleja a la perfección la parálisis en que suelen quedar decenas de proyectos de inversión, que, cuales conejos encandilados, terminan petrificados en el caprichoso laberinto de la burocracia municipal.

Para ponerlo en cifras: US$ 1.100 millones en inversiones de empresas inmobiliarias y retail se encuentran en conflicto y enredadas a nivel municipal. Edificios, centros comerciales, centros de distribución, etcétera, saben cuándo y cómo entran, pero no tienen ni la más remota idea de cómo saldrán. Y si alguna vez lo hacen, pobres de ellos si llegan a celebrar, porque en ese mismo instante les cae la fatalidad y el funcionario que osó a firmar algo a favor, termina objetado y sus documentos, desconocidos.

En DF cuantificamos lo que ocurre en ese nebuloso triángulo de las Bermudas municipal y lo hicimos el mismo día en que dos proyectos emblemáticos (el mall Barón y el centro El Peñón) hicieron noticia. Leer nota 1 - nota 2 - nota 3 - nota 4



En el plano de los negocios, varias noticias de Diario Financiero capturaron el interés de nuestros lectores esta semana. Los planes de Manuka tras el ingreso de Nicolás Ibáñez, la salida de Falabella del negocio de la telefonía móvil y los proyectos regionales de Liberty (matriz de VTR) son sólo tres perlas en el collar de exclusivas de nuestro diario. Leer nota 1 - nota 2 - nota3



Ahora que se sabe parte de lo que hará Michelle Bachelet una vez que deje La Moneda, no estaría demás echarle un vistazo al reportaje del equipo Internacional de Diario Financiero que consolidó en qué están hoy varios de los más renombrados exgobernantes de distintas naciones del mundo, desde Obama a Humala. Leer nota



Un tema clave en el balance semanal de DF es el tema principal de nuestra edición de hoy. En un año que será especialmente intenso en materia de negociaciones colectivas para la minería, la sentencia de la Corte de Apelaciones en el caso del pasado conflicto en Escondida que condena y prohíbe el uso de violencia en caso de huelga (que parece de Perogrullo) marca un precedente en este mundo de verdades relativizadas. Leer nota



Y cerramos con política, en una semana en que un problema que parecía chico adquirió contornos enormes. Nos referimos a la nominación del presidente del Senado, Andrés Zaldívar, para integrar el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, trámite que separó aguas dentro del oficialismo y trizó confianzas. Les dejamos a continuación la entrevista que nos dio Zaldívar sobre el estado de cosas en la DC antes de esta crisis y el detalle del día de furia en la NM a propósito de su elección. Leer nota 1 - nota 2