Agenda CPC: La Araucanía como prioridad

Editorial

En entrevista con este diario la semana pasada, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entregó los grandes ejes en los que se desplegará la acción del gremio en 2021: principalmente, reactivación de la economía, empleo, proceso constitucional y conflicto en La Araucanía. Para la mayor parte de estos temas el titular de la CPC anticipa un contexto relativamente favorable —en línea con proyecciones de Hacienda en torno a 6% de crecimiento para este año—, donde la participación gremial puede hacer un aporte relevante en cada una de esas materias.

Entre los focos de acción de la CPC, sin embargo, podría decirse que la situación de violencia en La Araucanía de alguna manera "desentona" con una agenda gremial más bien centrada en las maneras de reimpulsar la economía, ahora que lo peor de la pandemia parece haber quedado atrás, gracias al ágil proceso de vacunación masiva contra el Covid-19. No porque este no sea un legítimo motivo de preocupación para la CPC —si acaso, debiera figurar aun más entre sus prioridades hace largo tiempo—, sino porque el propio líder del gremio reconoce que "la situación no mejora, acá es necesario que exista voluntad política real".

En efecto, no importa cuán constructivo pueda ser el aporte de los gremios o la sociedad civil ante lo que ocurre en esa región, ya que la clave para resolver el problema está en manos del Gobierno, para que éste haga valer las normas del Estado de derecho y las reglas de la convivencia pacífica en democracia. Los atentados incendiarios contra camiones y propiedades —además de ataques armados contra policías y ciudadanos— se han vuelto una ocurrencia diaria, y todo apunta a una escalada de la violencia en la zona, sin un correspondiente castigo para los responsables.

La CPC hace bien en señalar que una situación como ésta, que trasciende largamente lo económico, está entre sus prioridades. Pero es en el Gobierno y el Estado dónde deben definirse vías de salida efectivas que, hasta ahora y durante años, se han echado en falta.