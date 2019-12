Agenda de reactivación económica

Editorial

uego de conocida la fuerte caída del IMACEC en octubre de -3,4%, y previendo un mes de noviembre similar o peor, el gobierno anunció un significativo plan de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las MiPYME. Se sumó también la entrega de un bono de $ 100.000 a las familias más vulnerables. En general, se trata de medidas transitorias que buscan fomentar la inversión y el empleo, las cuales implicarán un significativo aumento del déficit fiscal en 2020, estimado en un 4,4% del PIB, con un escenario de crecimiento entre 1% y 1,5%.

Este plan, que suma US$ 5.700 millones entre medidas de gasto y aportes de capital, es adicional a la implementación de la llamada Agenda Social, de carácter permanente, y que hasta ahora involucra un mayor gasto sólo para 2020 de US$ 1.500 millones, y creciente hacia adelante (las presiones de parlamentarios de todos los sectores podrían incrementar estos números). Se trata entonces de cifras muy significativas, que además se entregan en un contexto en que llevamos siete años de déficit fiscal efectivo, y más de una década de déficit estructural.

Que esta expansiva política fiscal no termine en algunos años más en una crisis fiscal depende de dos condiciones esenciales —una de corto plazo y otra de más largo aliento—, ninguna de las cuales está asegurada, y que requieren el concurso de los tres poderes del Estado, pues la sola acción del Ejecutivo es claramente insuficiente.

Lo primero es detener la violencia, de tal manera de permitir un funcionamiento normal de la actividad económica. No existe plan de gasto fiscal que pueda compensar un país funcionando a media máquina. La segunda condición clave es que el país vuelva a crecer, y a un ritmo que duplique el promedio de los últimos seis años, ya que en caso contrario no se podrá estabilizar la deuda pública. No son fáciles los desafíos por delante, y muchas señales que surgen del mundo político son poco alentadoras.