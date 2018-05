Editorial Agenda para la equidad de género on una amplia agenda de iniciativas legales y administrativas, el Presidente Sebastián Piñera se hizo cargo de la demanda ciudadana por igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y por avanzar en la hasta ahora esquiva equidad de género en nuestra sociedad. Se valora la capacidad de las autoridades de recoger temas que nacen desde la sociedad civil e incorporarlos en la agenda legislativa. Dicho eso, el l movimiento que han liderado miles de mujeres en el mundo y en Chile en respuesta a situaciones de discriminación y abuso en muy diversos ámbitos busca, evidentemente, cambios que van mucho más allá del ámbito de las regulaciones y es clave que los actores tengan en mente que el debate que se está iniciando en Chile tiene un fuerte componente cultural que va en velocidades diferentes a las de las reformas desde el Estado. , Entre las medidas que dio a conocer ayer el gobierno destacan varias destinadas a equiparar la carga económica que muchas veces deben asumir las mujeres por sus familias y que se encarnan, por ejemplo, en planes de salud más caros y mayores costos laborales asociados a salas cunas. El mandatario también anunció una reforma constitucional para fijar como deber del Estado el promover y garantizar la igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres. Todos los proyectos deberán revisarse en su mérito, sin dejar de lado las particularidades sociales que involucran y las consideraciones técnicas que pueden incidir en otras áreas de la actividad. Es muy probable que el camino hacia un cambio cultural que termine en una nueva etapa en la relación entre hombres y mujeres y en una mayor participación femenina en todos los ámbitos de la vida social sea largo y con complicaciones. Sin embargo, la respuesta oportuna de las autoridades es un paso importante para lograrlo. Columnistas Mario Mora

