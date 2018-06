Editorial América Latina y su giro ante Venezuela l gobierno de Nicolás Maduro ya está pagando los costos diplomáticos de la controvertida elección presidencial del pasado 20 de mayo, calificada de fraudulenta por buena parte de la comunidad internacional. La asamblea general de la OEA iniciada ayer puede entenderse como la oficialización de un giro regional —con pocas excepciones— desde la seria (pero discreta) alarma, a los más duros cuestionamientos por la aguda crisis política, económica y social que vive Venezuela. No fue sorpresa que Estados Unidos pidiera suspender a la nación caribeña de este foro mientras no resuelva su déficit democrático —constatado por diversos organismos internacionales, entre ellos la propia OEA—, pero eso nunca había ocurrido en una atmósfera regional crecientemente receptiva a ese mensaje. Los países que conforman el Grupo de Lima, entre ellos Chile, han iniciado una ofensiva diplomática sin precedentes en los 20 años de revolución bolivariana para presionar al gobierno de Maduro a restablecer la normalidad democrática en su país. De hecho, el Presidente Piñera, rompiendo con la tónica de cuatro administraciones chilenas anteriores —incluyendo la suya—, envió el domingo una carta al secretario general de la OEA por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, señalada por el Panel de Expertos Internacionales Independientes. En ese contexto, dice el Mandatario, la acción internacional es crucial “para reclamar la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos”. Durante años, con la aquiescencia de casi todos sus vecinos —y ante la relativa complacencia del anterior secretario general de la OEA—, Caracas descalificó como “injerencia extranjera” cualquier referencia de la comunidad internacional a sus problemas. En vista de la magnitud de la crisis venezolana, hoy devenida en emergencia humanitaria, la región ya no parece dispuesta a seguir aceptando ese argumento. En buena hora. Columnistas Mario Mora

Jorge Hermann

Fernando Reyes Matta

Padre Hugo Tagle

Lucy Kellaway

Rodrigo Aravena

Ricardo Fischer

José Manuel Silva

Hernán Salinas

José Garcés

Andrés Sanfuentes

Javier Zabala

Luis Hernán Paúl

Jorge Sahd

Pilita Clark

Fernando Barros

Claudio Soto

Rafael Mies

Tomás Sánchez

Susana Jiménez

Manuel Bengolea

Matko Koljatic

Carlos Cruz

Jorge Quiroz

Tomás Izquierdo

Enrique Manzur

Erik Haindl

Ignacio Arteaga

Cristián Lefevre

Guillermo Tagle

Sergio Lehmann

Mario Arend

Jorge Selaive

Jaime Lindh

Franco Brzovic

Guillermo Carey

Axel Kaiser

Dalibor Eterovic

Antonio Correa

Luis Larraín

Andrés Meirovich

Cristián Saieh

José Antonio Viera-Gallo

Rafael Rodríguez

Cristián Bastián

[an error occurred while processing the directive]