Bienvenido reimpulso al TPP-11

Editorial

Hace cerca de año y medio, el Gobierno desplegó lo que este diario consideró una “fuerte ofensiva” en el Congreso para que saliera adelante el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP -11), por entonces en segundo trámite en la comisión de RREE del Senado, y en medio de la intensa guerra comercial entre China y Estados Unidos. Poco después sobrevino la crisis del 18-O de 2019 y la tramitación legislativa del tratado se estancó.

Ahora, el Ejecutivo intenta nuevamente destrabar la aprobación del pacto elevando su urgencia a discusión inmediata, lo que supone un plazo máximo de tres días para despacharla del Senado a la Cámara. En buena hora se entrega esta señal, pues indica que incluso las apremiantes urgencias de la crisis sanitaria y económica pueden dejar espacio para la mirada de mediano y largo plazo que el desarrollo de Chile sigue necesitando, y en la que el comercio internacional juega un rol trascendental.

El TPP es un tratado inusual, pues aunque congrega a 11 economías del Asia Pacífico, no incluye a las dos principales, Estados Unidos y China. Esto es una consecuencia no buscada de las tensiones diplomáticas entre Washington y Beijing, pero no opaca la relevancia de un pacto comercial que sí incluye a potencias económicas como Japón, Australia, Singapur y Canadá, entre otros actores económicamente pujantes de la región.

Cabría esperar un consenso político suficientemente transversal como para que la tramitación del tratado siga su curso sin mayores dilaciones en el Congreso. Esto, más allá del actual contexto de pandemia y proceso constitucional, justamente porque un acuerdo de este tipo se proyecta muchos años al futuro.

Por otra parte, la reciente firma del RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) entre 15 países asiáticos, incluyendo a China y Corea, refuerza la vigencia y resalta el potencial de esta forma de asociatividad económica, que ha sido un pilar del progreso de Chile en las últimas cuatro décadas.