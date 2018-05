Cifras fiscales del primer trimestre

Editorial

La situación fiscal del país ha sido un tópico importante en estos días, debido a que el gobierno que se inicia parte con un escenario bastante más complejo del que han enfrentado todos los gobiernos desde el retorno de la democracia, producto no sólo de la situación deficitaria efectiva y estructural actual, sino también de los compromisos que se han adquirido hacia adelante.

El resultado fiscal del primer trimestre muestra que se ha producido una leve mejoría respecto a igual período de 2017, sin embargo, originada totalmente en el mejor precio del cobre. En efecto, el déficit fiscal se reduce en US$ 163 millones comparado con igual trimestre del año pasado, mientras los ingresos provenientes del cobre (Codelco e impuestos a la gran minería) aportan US$ 571 millones adicionales. De hecho, los ingresos tributarios no mineros crecen a una tasa de sólo 2,7% real, similar a la expansión de la actividad económica, lo que pareciera evidenciar que la reforma tributaria no está siendo muy efectiva en términos de recaudación.

Por el lado del gasto fiscal, se mantiene una tendencia de crecimiento que no sería sostenible en el mediano plazo si se quiere ir reduciendo el déficit estructural. El gasto de capital creció levemente, explicado por las transferencias de capital, luego de una importante contracción de este ítem en 2017. El gasto corriente creció en los tres primeros meses a una tasa real de 6,2%, que aunque levemente inferior a la del año 2017 (6,3%), resulta superior a la del cuarto trimestre. Sin duda, el desafío pendiente es moderar el gasto corriente, especialmente el gasto en personal, que creció un 4,8% real.