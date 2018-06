Colombia: Una elección que nos debe importar

Editorial

sta semana concluye con la segunda vuelta de una elección presidencial de gran relevancia para América Latina, ya que refleja el clivaje político-ideológico que ha dividido a la región en las dos décadas de este siglo: por un lado, opciones afines al llamado socialismo del siglo XXI impulsado desde Venezuela por el fallecido Hugo Chávez y su revolución bolivariana; y por otro alternativas cercanas a la derecha liberal —democráticas y pro mercado—, como las que representan Mauricio Macri y Sebastián Piñera, en Argentina y Chile, respectivamente.

Con los matices y salvedades que amerita el caso, los candidatos presidenciales que se enfrentarán este domingo en Colombia en el balotaje ilustran el contraste entre ambos modelos. El ex senador Iván Duque, del Partido Centro Democrático y la Gran Alianza por Colombia, representa al polo liberal en esta elección; mientras que el ex alcalde, y también ex guerrillero del M-19, Gustavo Petro, abanderado de Colombia Humana, lidera a las fuerzas de izquierda.

Resulta paradójico que, justamente cuando la vecina Venezuela exhibe ante el mundo el fracaso del nuevo socialismo continental —quizás con la peor crisis económica, social y humanitaria que la región haya visto nunca—, un porcentaje importante de colombianos parezca dispuesto a apoyar una plataforma que recoge buena parte de sus nociones fundamentales. Entre ellas, la perniciosa —y falaz— idea de que la democracia liberal y la economía de mercado son sistemas agotados que no admiten perfeccionamientos, sino que exigen revoluciones.

Uno de los giros políticos positivos a nivel regional en tiempos recientes ha sido el retroceso de la ola de gobiernos populistas inspirados en el ejemplo chavista que surgió a inicios de siglo. Un retroceso a mano de los ciudadanos, que con votos han expresado su decepción con esos proyectos por sus promesas incumplidas y por sus malos resultados. Es de esperar que el ganador en Colombia sepa extraer las conclusiones correctas.