Competencia en el mercado del gas

El estudio elaborado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con el propósito de analizar el contexto de competencia en el que se desenvuelve el mercado del gas llegó a la conclusión de que es necesario y urgente introducir cambios regulatorios y legales que fomenten una mayor competencia tanto en el mercado del gas licuado como en el del gas natural.

Entre las principales recomendaciones destaca la de prohibir la integración vertical en la producción y distribuición del gas licuado, la regulación del acceso abierto a las redes de gas natural, y la regulación del límite de rentabilidad de las distribuidoras de gas natural. Una vez recibido el estudio, el Gobierno tomó la decisión de presentar un proyecto de ley sobre la materia, cuyo contenido está en la línea con lo sugerido por la FNE.

Como era posible anticipar, la industria no comparte ni el análisis ni las recomendaciones surgidas del mencionado estudio de la fiscalía. No es inusual que algo así ocurra, por cuanto los criterios de los expertos no son siempre coincidentes. Lo importante de destacar, es que durante el proceso se ha dado cumplimiento estricto al procedimiento establecido en la legislación vigente, que es precisamente lo que procede en un Estado de derecho.

Otro antecedente importante de mencionar es que a partir del informe de la FNE no se están presentando cargos a ninguno de los operadores de la industria. El foco de las propuestas apunta a cambios regulatorios que permitan aumentar el grado de competencia que hoy existe en la industria del gas, tal como se han adoptado medidas con la misma inspiración, por ejemplo, en el mercado de telecomunicaciones, y tal como hay iniciativas que se vienen estudiando desde hace ya largo tiempo para introducir la figura del comercializador en la industria de la comercialización eléctrica.

Cambios de este tipo generan tensiones, pero si son elaborados en base a estrictos criterios técnicos, a fin de cuentas, los principales beneficiados terminan siendo los consumidores.