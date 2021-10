Confianza en la Convención, factor clave

Editorial

n la encuesta CEP conocida a mediados de este mes, sólo un 24% de los consultados dijo tener "bastante" o "mucha" confianza en la Convención Constitucional (CC). La medición se realizó antes de hacerse público el escándalo del convencional que mintió sobre su cáncer para hacerse elegir, pero incluso así ya revelaba menos confianza en la CC que en instituciones como la PDI (36%), las Fuerzas Armadas (30%) o Carabineros (26%), tan cuestionadas -precisamente- en el marco del convulsionado proceso que dio origen a la reforma constitucional.

Eso debió ser una señal de alerta de que, en muy corto tiempo, la ciudadanía percibió en la Convención conductas y actitudes poco acordes, por un lado, con el espíritu dialogante esperable en quienes van a redactar una Constitución para todos; y por otro, con el respeto a las reglas establecidas para su correcto funcionamiento. Ejemplos no faltaron, desde triplicar el monto en asignaciones para los convencionales y sus asesores, a la imposición de visiones históricas excluyentes (y divisorias), o el intento de desconocer el quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales, como estipula la carta magna.

Las señales preocupantes no han cesado, como la sugerencia del vicepresidente de la CC acortar el mandato del próximo gobierno si así lo mandata la nueva carta (que sería aprobada cuando éste ya esté en funciones), o la negativa a incluir la libertad de enseñanza entre los temas de la Comisión de Derechos Fundamentales. Se suma que, si bien finalmente se acordó mantener el quórum de 2/3, en paralelo se aprobó un discutible (y no previsto en las reglas) mecanismo de "plebiscitos dirimentes" justamente para aquellas normas que no alcancen el quórum, convirtiéndolo, a fin de cuentas, en irrelevante.

Ya se escuchan algunas voces críticas de la CC en el marco de la campaña parlamentaria y presidencial en ciernes, lo que habría sido virtualmente inconcebible sólo algunos meses atrás. La explicación debe buscarse en las decisiones de la Convención y su mesa directiva, no en otra parte.