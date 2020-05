Contra el virus, autoridad y ciudadanos responsables

Editorial

yer, al cierre de esta edición, el Ministerio de Salud informaba algo más de 1.200 nuevos casos de personas contagiadas con el Covid-19 en el país (por lo que el total acumulado ya se acerca a los 20 mil), de los cuales el 81% se registró en la Región Metropolitana.

Esa concentración de nuevos contagios en la capital no parece casual, pues el ministro, junto con insistir que el aumento de casos se explica sobre todo por la mayor cantidad de testeos, afirmó que "el llamado a la buena voluntad de los ciudadanos no ha sido suficiente". Por ello, la autoridad actuará "con mucha mayor fuerza y energía en las fiscalizaciones (...) en un volumen que no lo hemos hecho hasta ahora", anunciando nuevas cuarentenas y controles más duros.

En concreto, "las medidas estrictas que se han ordenado no se han respetado", dijo el titular del Minsal, y ésa fue precisamente la condición bajo la cual se autorizó un paulatino relajamiento de las medidas de cuarentena en algunas comunas. Si bien la prolongación del aislamiento obligatorio generaba costos de diverso tipo que hacían aconsejable acotarla en lo posible, ello demandaba que la ciudadanía fuera consciente de la permanencia del riesgo sanitario y que se comportara en consecuencia.

Demasiados ejemplos sugieren que no es así. En diversos lugares de la capital, pese a las reiteradas advertencias sobre la importancia del distanciamiento social, se han visto comercios no esenciales abiertos y con flujo continuo de clientes, muchos de ellos sin las mascarillas de rigor, en apariencia ajenos a la gravedad de la amenaza. La denuncia de una fiesta clandestina cerrada por Carabineros sería algo anecdótico, sino no fuera por el hecho de que reunió a más de 400 personas antes de ser disuelta. Este diario ha dicho que, para ser exitosa, cualquier estrategia sanitaria tiene como contraparte la actitud cívica y el comportamiento responsable de la población. Si la decisión de levantar la cuarentena total resulta en conductas de riesgo que elevan las probabilidades de contagio, lo correcto es reconsiderarla.