Déficit de Infraestructura: Lastre al desarrollo

Editorial

l reciente informe sobre Infraestructura Crítica para el Desarrollo —a cargo de la Cámara Chilena de la Construcción y destacado por este diario el lunes— pone el acento sobre una dimensión que no se resalta lo suficiente en un debate económico a menudo enfocado en las trabas de tipo institucional y regulatorio que enfrenta el crecimiento de Chile.

El documento constata un requerimiento en torno a los US$ 175 mil millones en infraestructura de diverso tipo en la próxima década. El elevado monto no es, por sí mismo, un problema, sino el hecho de que la cifra supone un incremento de US$ 23 mil millones respecto del estudio anterior hace dos años. Es decir, lejos de estar cerrándose la brecha entre lo que nuestro país necesita y lo que realmente invierte en materia de infraestructura —energía, telecomunicaciones, recursos hídricos, vialidad, puertos, logística, hospitales y otros—, el déficit se está ampliando.

De los US$ 54 mil millones que se estimaba necesario invertir sólo en vialidad urbana en la versión anterior del estudio, únicamente se concretaron US$ 2.283 millones. Hoy, el requerimiento se calcula en 60.776 millones de dólares. Los sectores que siguen en importancia de la inversión requerida dan cuenta de cuán estratégico es este asunto para el desarrollo de Chile en el corto y mediano plazo: telecomunicaciones (US$ 24.838 millones), vialidad interurbana (20.343), recursos hídricos (18.254) y educación (15.693).

Se estima que sólo un tercio del requerimiento total será exclusivamente resorte del Estado, otro tercio inversión privada, y el tercio restante una colaboración público privada. Reimpulsar el sistema de concesiones es una clara avenida de avance, pero no la única. Dado que el Estado —que enfrente urgencias de gasto más apremiantes— no puede suplir con sus recursos la inversión faltante, es preciso que facilite e incentive la participación privada proporcionando el entorno regulatorio adecuado.