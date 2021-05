Desencaminado royalty minero

Editorial

añana debe presentarse en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que fija un royalty minero de 3% sobre las ventas de cobre, con tasas marginales que llegan hasta 75% si la libra de mineral alcanza los US$ 5.

A diferencia del actual impuesto específico a la minería, que grava las utilidades, la nueva propuesta aplica un tributo a las ventas, lo que junto con elevar sustancialmente el ingreso para el Fisco, impone a las empresas mineras una carga financiera mucho mayor. De esta forma, el Gobierno estima que, de estar en línea con otros países mineros importantes (en torno al 40%), la carga impositiva en Chile para las cupríferas podría llegar a un 82%.

Así, dijo el ministro del sector, “tendrían que tributar el doble que en los otros países líderes de la industria (…), estamos completamente fuera de rango”. Desde la industria también se rechaza el proyecto, pues las tasas se estiman “desproporcionadas y anticompetitivas”, como escribió un líder gremial en esta página.

Si es cierto, como aventuraba un reciente análisis del Financial Times, que se avecina una tendencia de impuestos al alza para los sectores extractivos en los países con recursos naturales -entre ellos, Chile-, indudablemente debe “gestionarse” con sumo cuidado. El riesgo de ahuyentar inversiones es real, no sólo una vacía amenaza de empresas deseosas de pagar lo menos posible. En especial ahora, cuando la crisis económica debida a la pandemia ha destruido la viabilidad de compañías en todos los rubros, subir impuestos no es aconsejable.

Correctamente, el Ejecutivo enfatiza que factores como la electromovilidad y el desarrollo de energías renovables, entre otros, casi con seguridad impulsarán una mayor demanda de cobre en el mundo a mediano plazo, en particular desde China. Este es el momento, entonces, de procurar que se concreten las inversiones previstas en los próximos años -en torno a US$ 70.000 millones en diversas fases de avance-, no de alentar más incertidumbre de la que ya palpablemente existe.