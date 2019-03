Economía: motivos para el optimismo

Editorial

l gobierno tiene fundadas razones para celebrar las cifras económicas conocidas esta semana. Según las Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central correspondientes al cuarto trimestre de 2018, la economía creció un 4% el año pasado, lo que fue acompañado de un alza de 4,7% en la inversión.

Si bien este último dato de inversión es inferior a lo que propio Central proyectaba hace unos meses, se trata del primer registro positivo luego de cuatro años de caída entre 2014 y 2017, lo que sin duda marca un quiebre relevante. De esta forma, el PIB nacional ya roza los 300 mil millones de dólares al año, con un producto per cápita que el FMI estima cercano a los US$ 26 mil.

Autoridades y expertos han matizado lo anterior con un análisis algo menos optimista para el año en curso. Fundamentalmente debido a un menor dinamismo de la economía mundial, es improbable que Chile vuelva a crecer al mismo ritmo en 2019, pese a lo cual el gobierno mantiene su proyección de que la inversión aumentaría al 6%. Este escenario internacional menos auspicioso para Chile, lejos de dar motivo al pesimismo, parece mayor razón para estar mejor preparados.

Más aun, estos resultados económicos corroboran la importancia de que Chile avance en reformas que lo dejen en mejor pie de cara al futuro. En particular, los cambios en los sistemas tributario y laboral tendrán fuerte incidencia en el desempeño económico, de ahí la importancia de abordarlos con mirada larga y, desde luego, con criterios técnicos alejados de la contienda política cotidiana. Asimismo, aunque desde otra perspectiva, la agenda de reformas microeconómicas que impulsa el Ministerio de Economía apunta a elevar el crecimiento potencial y a destrabar inversiones, precisamente con una bienvenida visión de largo plazo.

Las críticas de algunos personeros de oposición que, en tono irónico, sostienen que “los tiempos mejores aún no llegan”, no dan cuenta de cifras que traen buenas noticias para el país. Ese no es el espíritu constructivo que se necesita para seguir avanzando.