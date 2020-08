El Banco Central en su papel

Editorial

a autorización de retirar por adelantado parte de —o en algunos casos, todos— los fondos que los cotizantes han ahorrado en sus cuentas de AFP sin duda tendrá, en el largo plazo, el efecto negativo que sus detractores y este diario han señalado: al destinarse a otros usos esos recursos, reducirán la pensión futura de millones de trabajadores, especialmente los que menos ahorros tienen para su jubilación.

Sin embargo, al menos hasta ahora, no se ha producido en los mercados financieros el impacto que la mayoría de los analistas previó cuando comenzó a ganar presencia la idea de permitir el retiro del llamado 10% previsional. En particular se especulaba que sufrirían un mayor golpe los mercados de divisas y renta fija, pero por el momento no ha sido así y las tasas de interés se han ido normalizando en las últimas semanas desde su peak a fines del mes pasado. En suma, contrariamente a lo esperado, las administradoras de fondos de pensión no han vendido activos en forma masiva.

Es muy probable que una parte importante de la explicación para esa estabilidad radique en las acciones que ha tomado el Banco Central, según actores del mercado consultado ayer por Diario Financiero, incluyendo el programa de compra y venta de bonos bancarios a plazo, y una ventanilla para adquirir depósitos a plazo. De esta forma, desde el propio instituto emisor se considera que “ha sido plenamente logrado” el objetivo de que los ajustes de portafolios no afectaran en demasía los precios.

En el transcurso de esta compleja crisis económica —primero por las consecuencias del 18-O y luego por la pandemia—, el Banco Central ha estado cumpliendo a cabalidad su rol, haciendo uso de los instrumentos a su disposición. En momentos en que algunos proponen expandir o modificar la función de esta entidad en futuros procesos constitucionales, es bueno recordar la importancia de no dañar ni debilitar a las instituciones que funcionan bien, y que son un pilar de nuestra solidez económica y financiera.