El contraste entre dos modelos

Editorial

a economía chilena crecerá en torno al 3,3% en 2019, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con lo cual el organismo regional mantiene su proyección de octubre pasado. Para América Latina, en cambio, redujo su proyección de crecimiento para el próximo año desde un 1,8% a un 1,7%, una cifra donde pesa especialmente el desplome económico venezolano, que este año significó una contracción del 15% y otra estimada en 10% para el que viene.

No deja de ser llamativo —y no puede ser casual— que países como Chile y Perú encabecen la lista de crecimiento económico y que otros como Venezuela, Nicaragua o Argentina ocupen los últimos lugares. Ello parece reflejar en medida importante el contraste entre dos formas de concebir el desarrollo: una basada en el libre mercado y la competencia como motores de crecimiento, y otro sobre la capacidad productiva y gestora del Estado. Precisamente Argentina, que ha abandonado este último modelo bajo el actual gobierno, está viviendo una crisis generada por los numerosos errores —y delitos— de la era Kirchner, que lo suscribió plenamente. Bolivia es un caso particular, porque crece a impulso de la exportación de hidrocarburos, no del dinamismo de su mercado.

Chile pudo “más que duplicar su tasa de crecimiento con respecto al año anterior” —impulsada por la demanda interna e inversión—, elevó la recaudación tributaria, disminuyó el gasto público y redujo el déficit fiscal, destaca la Cepal. En tanto, Venezuela, con las mayores reservas petrolera del mundo, tendrá una inflación de 10.000.000% en 2019, según el FMI, ve caer la demanda y la inversión, y pese a que el gasto público crece sin tregua, sus índices socioeconómicos sólo empeoran.

No lo dicen sólo los números. La nueva ola de inmigrantes latinoamericanos tiene en la mira a países como Colombia, Perú y Chile, justamente apostando por un sistema económico (y político) que les brinde oportunidades, en lugar de cercenarlas.