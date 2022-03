El debate sobre las holguras fiscales

Editorial

n el marco de las reuniones de traspaso entre las autoridades destacadas del Ministerio de Hacienda y el nuevo equipo que entrará el próximo 11 de marzo, este último hizo ver la semana pasada su molestia por no haber sido informado de la decisión del actual Gobierno sobre prorrogar el IFE Laboral por tres meses adicionales, a un costo estimado de US$ 200 millones. Más aun, el próximo titular de Hacienda dejó entrever sus dudas por la proyección de las holguras fiscales entregadas por el ministro Cerda, que las sitúan en torno a US$ 30.000 millones para el período 2023-2026.

Respecto del IFE Laboral, sería difícil oponerse a una medida de este tipo considerando que el empleo constituye una preocupación central, y que dicho instrumento forma parte de la batería de herramientas contemplada en el programa del Presidente electo. Mal podría estar surgido de las holguras disponibles para el gobierno entrante.

En cuanto a las proyecciones del actual ministro, es entendible que su sucesor -por cierto firme defensor del Fisco eficiente y de los equilibrios- quiera formarse su propia opinión sobre el tema a partir de la información disponible, pero en ningún caso ello debería afectar la dirección que debe seguir la política de gasto público. Considerando que la economía continúa transitando por una etapa de sobrecalentamiento -la persistencia de una elevación elevada es una muestra clara de ello-, no hay espacio para una política fiscal más activa, ya que ello obligaría al Banco Central a adoptar una política de tasas de tasas interés aún más restrictiva que la que se está anticipando, con un ajuste más pronunciado en los niveles de actividad.

Dado que las finanzas públicas del país se han debilitado en forma significativa en los últimos años, al punto de que la deuda pública continúa en una trayectoria ascendente (36,1% del PIB al cierre del año pasado), retomar el equilibrio estructural debe ser una tarea prioritaria, sumado a la necesidad de recomponer los fondos soberanos, en la línea de lo que ya empezó el actual Gobierno.