El desafío de gestión de TVN

Editorial

El gobierno ha propuesto que se integren al directorio de Televisión Nacional (TVN), en remplazo de dos directores salientes, la ex ministra de Bienes Nacionales Nivia Palma y la ex ministra del Deporte Pauline Kantor. Ambos nombramientos deben ser ahora confirmados por el Senado, donde el Ejecutivo anticipa su aprobación. Las ex ministras llegarían a una estación pública que se encuentra en una delicada situación financiera desde 2014, la cual por momentos ha llegado a poner en riesgo la viabilidad económica del canal. Recién a mediados del mes pasado, de hecho, el gobierno decidió dar el aval del Estado a la contratación de deuda de TVN, para que ésta pueda reprogramar sus pasivos con una emisión de $ 70.000 millones.

Junto con lo anterior, es importante destacar que TVN está realizando otros esfuerzos por mejorar sus finanzas, además de contar con el apoyo del Fisco. En concreto, ha optado por una estrategia que busca rentabilizar sus recursos e infraestructura actuales a través de otras vías. Un ejemplo de ello es el acuerdo por tres años con la Clínica Santa María para el arriendo de 200 estacionamientos del canal, lo que significará ingresos por $ 813 millones para la estación.

Esta es una de las maneras en que TVN está procurando atraer ingresos no publicitarios, los cuales se duplicaron el año pasado. Esta estrategia de “rentabilización de activos” es parte de un esfuerzo por contemplar proyectos no directamente relacionados con el giro comercial televisivo, como el arriendo de infraestructura disponible, los que ya representan un porcentaje creciente de los ingresos del canal.

La preocupación de TVN por ser más eficiente en el uso de los recursos con los que cuenta es una señal auspiciosa de cara a los desafíos de gestión de la emisora estatal, pero restan otros ámbitos en los que puede gastar mejor el dinero de los contribuyentes y cumplir la misión de la televisión pública.