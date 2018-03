El nuevo gobierno y la política de los acuerdos

Editorial

La primera semana del gobierno de Sebastián Piñera da luces sobre el estilo dialogante con que la nueva administración intentará ejecutar su programa. Al menos así lo demuestran las primeras palabras del mandatario tras asumir en sus funciones, convocando a cinco grandes acuerdos nacionales para enfrentar los desafíos más urgentes del país.

El hecho de que varios de sus ministros, en sus primeras incursiones públicas, hayan reiterado la voluntad de lograr consensos en sus respectivas áreas es una prometedora señal de que la política de los acuerdos aludida por Piñera es más que un estilo personal. Lo han manifestado el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, entre otros.

Pero tan importante como aquello es que en la práctica, la búsqueda de los acuerdos se ejecute con una mirada amplia, tanto en las problemáticas a abordar como en la diversidad de los actores convocados a debatir. Asimismo, será determinante que este sello que busca imprimir el gobierno en sus primeros días de gestión se traspase a la clase política toda y especialmente a quienes tienen la responsabilidad de legislar.

El Congreso es el lugar donde los acuerdos se deben materializar y es indispensable que diputados y senadores, oficialistas y opositores, comprendan el rol fundamental que están llamados a ejercer.

Varios parlamentarios opositores han recogido el guante y han manifestado sintonía con esta política más dialogante y es de esperar que no sea sólo la tradicional “luna de miel” en el inicio de una nueva administración. Pruebas hay de que la apelación a la “retroexcavadora” no generó dividendos ni al país ni a un sector político en particular.