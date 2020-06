En vivienda e infraestructura, una propuesta interesante

Editorial

a Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha presentado un plan de reactivación económica, articulado en dos ejes —vivienda e infraestructura—, con el propósito central de estimular la creación de puestos de trabajo a corto y mediano plazo. La iniciativa fue elaborada sobre la base de más de 650 proyectos, de diversa índole y envergadura, que se encuentran cerca de comenzar su ejecución. En total, lo que se contempla es una inversión de US$ 22.600 millones en los próximos tres años (US$ 10.290 millones del ámbito público y otros US$ 12.310 millones del privado).

Este Plan de Empleo y Reactivación parte de la premisa, según señaló el titular del gremio, de que la inversión será la variable más determinante para superar esta crisis, por lo cual apunta a crear unos 600 mil empleos directos e indirectos en el plazo señalado. Asimismo, pretende funcionar como un complemento a las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno en su plan económico de emergencia, y se plantea en concordancia con el marco fiscal que el Ejecutivo ha fijado para los esfuerzos de reactivación.

Es, en resumen, un plan imbuido de un ánimo propositivo que debe ser valorado en medio de las difíciles circunstancias que atraviesa el país. En efecto, si bien del Estado debe provenir un ímpetu clave para iniciar el camino de la reactivación —con diversas ayudas, estímulos y políticas que sólo pueden ser estatales—, dejar atrás las secuelas económicas de esta pandemia será una tarea que excede con creces las capacidades del sector público. En Chile como en otras partes, serán la inversión, el empleo y el consumo privados los que finalmente pongan de pie a las economías y les permitan retomar la senda del crecimiento.

En particular, como este diario ya ha enfatizado en esta página, en la construcción de infraestructura hay una oportunidad no sólo de ayudar a salir de esta crisis, sino de invertir en nuestro desarrollo futuro. Esa perspectiva de largo plazo no puede faltar en los esfuerzos por superar esta emergencia.