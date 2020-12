Esta Navidad, una reflexión necesaria

Editorial

as imágenes de multitudes de personas aglomeradas para comprar en los centros comerciales dan poca cuenta de la emergencia sanitaria y la crisis económica por las que atraviesa el país. De igual forma, los anuncios de cierres de malls y mayores fiscalizaciones de parte de las autoridades, a pocos días de decretarse un retroceso a Fase 2 en toda la Región Metropolitana, dan inevitablemente la sensación de una cierta ineficacia de esa medida, ya sea porque puede no ser la adecuada o porque no se han hecho cumplir a cabalidad las restricciones que implica para el movimiento de las personas.

Esto se suma a las voces, cada vez más numerosas, que llaman a las autoridades a reconsiderar las medidas de aislamiento, poniendo sobre la balanza la eventual ganancia en reducción de riesgo de contagio, versus el seguro costo para la economía que supone una paralización más prolongada de actividades. Ello es parte, por cierto, de una discusión que está teniendo lugar en todo el mundo respecto de la relación costo/beneficio que tienen las diversas formas de cuarentena.

Desde luego, el llamado no es a descartar dichas medidas, ni tampoco otras que buscan aumentar nuestra seguridad, como el uso de mascarillas o de alcohol gel. Se trata, más bien, de repensar (o afinar) algunos enfoques a la luz de casi un año de experiencia enfrentando esta pandemia en Chile, y más de un año en otras partes. Una reflexión que, necesariamente, debe tener en cuenta la evidencia recogida sobre el comportamiento real de las personas ante la emergencia, así como la respuesta (las respuestas) de las instituciones.

Aun así, es claro que los ciudadanos debemos poner de nuestra parte para que cualquier estrategia contra el virus tenga éxito en el largo plazo. Las aglomeraciones en los malls no son la mejor señal en este sentido, sin duda, pero tampoco hay por qué suponer que reflejan la actitud de la mayoría de ciudadanos.

La fecha es especialmente propicia para iniciar una reflexión como esa.