FinTech: una regulación que hace falta

Editorial

n el mundo de las finanzas, uno de los fenómenos más interesantes del último tiempo ha sido el auge de una nueva industria, las FinTech, que ya están impulsando —y revolucionando— los negocios del siglo XXI. Este es un "carro" al que nuestro país se subió tempranamente y ya existe un dinámico mercado local con un gremio que representa a sus empresas (la Asociación Fintech de Chile), ocupado de temas clave para el rubro, como ciberseguridad, procesamiento de pagos, criptomonedas, crowdfunding y otros.

Hasta hace muy poco faltaba, sin embargo, y los actores del sector lo hacían ver, un esfuerzo declarado de parte del Estado por regular esta innovadora industria. Eso cambió con el actual gobierno, que se mostró consciente de la importancia de fijar reglas para este mercado. Pero inicialmente no mostró, y los actores del sector también lo señalaron, una clara disposición a incorporar el aporte de éstos al diseño de la regulación.

Que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidiera elaborar una guía informativa consultando la opinión de la industria, como informó este diario el viernes pasado, es un gesto muy bienvenido, por dos razones. En primer lugar, porque el análisis de una materia evidentemente compleja como ésta —y llena de aspectos que se abordan por primera vez— no podría quedar al arbitrio exclusivo de un ente estatal, por capacitado y competente que fuera. El input de las empresas es indispensable.

En segundo lugar, porque el esfuerzo por abordar este desafío no surge a raíz de una crisis o una emergencia —como ocurrió con la ciberseguridad tras los ataques informáticos a instituciones bancarias—, sino de la prudencia: la regulación de una industria potencialmente tan revolucionaria para la nueva economía no podía seguir esperando. Con el valor agregado de que la CMF y las FinTech no trabajarán bajo la presión de enfrentar un evento crítico. Será un trabajo arduo y al respecto hay distintas visiones, pero es hora de que empiece.