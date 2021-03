Focalización y restricciones

Editorial

l nuevo plan de ayuda económica anunciado la semana pasada por el Gobierno- en especial para el Bono Clase Media- se ha visto enfrentado en los últimos días a presiones incluso antes de ser presentado en su totalidad al Congreso. Parte de las críticas han surgido de la misma coalición de gobierno en donde hay sectores que piden a La Moneda eliminar lo que ellos denominan “excesos de requisitos” y avanzar a una mayor cobertura con un pago de $ 500 mil.

Lo cierto es que estas condiciones de acceso no son otra cosa que focalización, necesaria para poder mantener el ritmo de las ayudas en el tiempo y enfocarlas en quienes estén más necesitados. Es totalmente atendible el argumento de que los sectores de ingresos medios están pasando por complejos minutos debido a un mercado laboral golpeado por la pandemia, pero los rangos son muy amplios para pretender bajar los requisitos.

Peor aún es usar como presión política que de no accederse a mayor universalidad de este paquete, el tercer retiro avanzará con mayor fuerza legislativa. De ser esa la palanca de cambio, no hay posibilidad de una implementación de un programa financiable de medidas paliativas desde el Estado. Es difícil de transmitir pero clave de hacer, especialmente en tiempos de crisis como el actual, que hay limitación de los recursos y que la entrega de un beneficio a algunos supondrá restricción para otros. En ese sentido, es rol de las autoridades de gobierno y de los legisladores tener en mente precisamente a los más desposeídos no solamente en las políticas públicas que a ellos apuntan, sino especialmente en aquellas que son para otros segmentos, porque indirectamente les afectarán.

Es cierto que algunas de las observaciones sobre cómo elaborar la lista de los beneficiarios –incorporando mayores énfasis en los trabajadores informales- pueden ser atendibles durante la discusión. El mejoramiento vía diálogo legislativo es importante y también lo es la celeridad para llegar a los hogares beneficiados como los bonos, préstamos y subsidios de arriendo para los meses siguientes a la espera de la recuperación.