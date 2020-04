Garantía Corfo a créditos

Editorial

unto a los créditos Covid-19 para capital de trabajo amparados por garantías Fogape, ha trascendido que Corfo estaría preparando un instrumento similar a través de su fondo de garantías Fogain, para impulsar fondos de inversión que canalicen recursos a intermediarios financieros no bancarios, los que a su vez entregarían créditos a empresas de menor tamaño a través de sus propios canales. A diferencia del esquema Fogape, aquí las garantías no se aplicarían a los créditos que los intermediarios entregan a las empresas, sino a las líneas de financiamiento que los fondos otorguen a dichos intermediarios, quienes asumirían el riesgo.

Esta iniciativa de Corfo permitirá atender un universo PYME que hoy no cubre el sistema bancario, y está quedando excluido de antemano del esquema diseñado a través de Fogape. Además, las limitaciones impuestas a la operación de este mecanismo, debido a que se fijó una tasa de interés máxima de 3,5% anual, excluyen adicionalmente a unidades productivas cuyo grado de riesgo no queda cubierto con la garantía parcial otorgada, que tampoco alcanza a ser compensado con el interés máximo estipulado, y cuyos costos de administración y gestión son también más altos que el promedio del sistema. Por tanto, no van a ser sujetos de crédito para los bancos que operen bajo este mecanismo.

Asimismo, es indudable que un nuevo instrumento, abierto a más actores, introduce mayor competencia en la industria financiera en este nicho de mercado, facilitando la operación del factoring y generando espacio para nuevas industrias, como las FinTech.

Por último, un mecanismo como éste va a posibilitar que inversionistas institucionales puedan canalizar recursos para financiar préstamos a empresas de menor tamaño, con los debidos resguardos, contribuyendo liquidez. Las AFP han manifestado voluntad de participar en mecanismos de esta naturaleza, en tanto les abren una nueva opción de inversión que entrega a los fondos previsionales una rentabilidad acorde con el mercado, y con mínimo riesgo, en atención a la garantía estatal comprometida.