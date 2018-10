Impulso a la ciencia y gasto público

Editorial

a noticia de que la Ley de Presupuesto de 2019 contempla una menor partida de gasto para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que el año en curso ha levantado críticas y un intenso debate.

Los $ 701.203 millones asignados en el presupuesto de 2018 pasarán a ser 668.863 millones (-$32.340 millones), lo que en un primer análisis resulta incongruente con dos antecedentes de peso: por un lado, la aprobación este año del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; por otro, la relativa mala ubicación de Chile en la última versión del Índice de Competitividad Global del World Economic Forum en materia de innovación, una debilidad sobre la cual tanto el gobierno como el sector privado y la academia manifestaron preocupación.

Este parece un ejemplo bien ilustrativo de que la creación de instituciones estatales para abordar problemas no basta, por sí sola, para resolverlos. En particular, la cuantía de recursos asignados a un determinado asunto no es un factor decisivo —a veces ni siquiera es indicador alguno— del desempeño eficiente y eficaz de la repartición que se encarga de él. La evidencia de un elevado gasto de recursos públicos en áreas que no exhiben mejoras relevantes es amplia, por desgracia, en áreas como la educación y el transporte urbano. No existe garantía de que un mayor gasto en ciencia necesariamente producirá beneficios en línea con las altas expectativas que se generaron en torno al nuevo ministerio.

Desde luego, en la gestión de recursos —públicos o privados— el “cómo” suele ser más importante, en última instancia, que el “qué” o el “cuánto”. Ello parece especialmente atingente en un contexto de estrechez presupuestaria como el actual, ampliamente conocido. Es cierto que el menor gasto en CTI no es una buena noticia, pero tampoco debe entenderse como algo insubsanable. Al contrario, puede servir como un útil recordatorio de que el principal foco debe estar puesto en la administración eficiente.