Inestabilidad política en Perú

Editorial

a inestabilidad política que había llevado a Perú a tener cuatro Presidentes entre 2018 y 2021 -con innumerables cambios en los equipos de gobierno-, sumada a graves y numerosos escándalos de corrupción conocidos durante la década pasada, fueron las principales causas por las cuales los peruanos llevó a la Presidencia a Pedro Castillo hace seis meses, un profesor sin experiencia política previa.

Sin embargo, con el tercer cambio de gabinete comunicado esta semana, y con el anuncio de que sectores de oposición impulsarán una moción de vacancia presidencial -paso previo a una eventual destitución de Castillo-, el cuadro de inestabilidad política no parece haber mejorado. Más aun, detrás de diversos cambios ministeriales y las destituciones de altas autoridades en estos seis meses han estado, nuevamente, las sospechas de corrupción.

Lo anterior configura un cuadro de mucha incertidumbre para los actores económicos nacionales y extranjeros, en especial cuando se agrega la posibilidad de un proceso de reforma constitucional, que el recién nombrado primer ministro ha prometido impulsar (aunque no en lo inmediato), y cuando figuras moderados salen del gabinete, como los ex ministros de Economía e Interior. De hecho, algunos nuevos miembros del gabinete ya han sido objetados desde la oposición en el Congreso, donde se advirtió que podrían no darle el voto de confianza al equipo de gobierno.

La falta de experiencia política del mandatario -permanentemente tensionado entre las fuerzas de izquierda que apoyan su campaña y la necesidad de ampliar su respaldo hacia el centro para garantizar gobernabilidad-, es un claro pasivo de su gobierno. En estas circunstancias, la viabilidad de la agenda reformista comprometida por Castillo en su campaña (y también fuente de incertidumbre en los mercados) parece dudosa.

Por desgracia para los peruanos, los ingredientes de más de un quinquenio de inestabilidad política siguen presentes. Este es un proceso que sus vecinos debemos seguir con atención, porque puede entregar lecciones.