Informe del Banco Central: optimismo y cautela

Editorial

n el informe publicado ayer por el Banco Central destaca el ajuste al alza en las proyecciones de crecimiento para este año, en el rango de 6% a 7%, un afianzamiento en las perspectivas que fundamenta en el “sostenido avance del proceso de vacunación, el mayor impulso externo y la continuidad de la política expansiva”, sin desconocer los riesgos relacionados a la evolución de la pandemia y al efecto económico negativo de las nuevas restricciones en el segundo trimestre.

En ese escenario, durante 2021 se lograría recuperar en términos de nivel de producción lo que se retrocedió el año pasado, pero en términos per cápita va a faltar camino por recorrer.

Estadísticamente, las nuevas estimaciones son una buena noticia, se requiere cautela para proyectar a mediano y largo plazo. Primero, las estimaciones vigentes sobre el PIB tendencial del comité de expertos que anualmente convoca el Ministerio de Hacienda no sobrepasan el 2,5%, un horizonte poco auspicioso. Segundo, siendo la inversión un factor clave para alterar este rumbo, el Central señala un repunte en la inversión minera este año, pero no se prevé un comportamiento similar en el componente privado no minero, aún afectado por el cuadro de incertidumbre global. Tercero, no se debe olvidar que después de una contracción como la del año pasado, la economía chilena ciertamente ha quedado más debilitada: menor stock de capital, pérdida de capital humano producto del desempleo, empresas y cadenas productivas destruidas.

En un contexto en que buena parte de la recuperación se explica por un cuantioso esfuerzo fiscal para ir en ayuda de las personas y PYME más afectadas -a lo cual hay que sumar los retiros de los fondos previsionales-, resulta evidente que continuar dando tracción a la economía por estas vías no es sostenible. Lamentablemente, el crecimiento económico ha dejado de ser prioridad en la agenda pública, pero urge retomar este desafío a la brevedad, por cuanto constituye la palanca fundamental para logar más y mejores empleos, donde el retroceso ha sido significativo.