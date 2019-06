La disrupción tecnológica como oportunidad laboral

Editorial

l seminario “Mercado laboral: ¿avanza o retrocede”, que nuestro diario organiza hoy junto a otras entidades, será sobre todo una ocasión para plantear preguntas y reflexionar sobre las muchas formas en que la disrupción tecnológica está afectando el mundo del trabajo.

Este es un tema del cual no se puede decir que haya estado ausente de la discusión pública reciente —basta pensar en la polémica Ley Uber, la normativa para trabajadores de aplicaciones móviles o las modalidades de teletrabajo, por ejemplo—, pero con frecuencia ha sido abordado sobre la base de más percepciones que evidencias, y de más eslóganes que argumentos.

Nuestra entrevista ayer a una reconocida economista y experta en materias laborales puso de relieve ante los lectores hasta qué punto estas materias arriesgan enfrentarse desde el prisma equivocado, pero también recordó cuán sofisticados —y tal vez, variados deben ser los enfoques. Así, por ejemplo, es errado creer que la automatización necesariamente destruye puestos de trabajo, pues la experiencia comparada es que la creación de nuevos empleos ha sido mayor al remplazo.

Sin embargo, esto no significa que el proceso no tenga otros riesgos. Por ejemplo, que esos nuevos empleos que crea la tecnología no constituyan una extensa subcategoría con escasas capacidades y bajos ingresos que, en la práctica, sean un freno a la movilidad social que agrave la desigualdad. Evitar este peligro requiere una compleja, delicada —y aún desconocida— combinación virtuosa de elementos, pero no por ello inalcanzable.

Por el contrario, adaptarse al ritmo del cambio tecnológico depende en gran medida de que se impulsen políticas públicas que mitiguen sus impactos negativos y aprovechen sus potencialidades. Según nuestra entrevistada, “si adoptamos las decisiones correctas (…), esta amenaza puede ser transformada en oportunidad para todos los trabajadores”.

Este es un camino que Chile recién comienza. Cómo lo transitemos marcará en forma decisiva nuestras posibilidades de alcanzar el desarrollo.