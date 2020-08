La urgencia de la agenda legislativa

Editorial

o más importante de la agenda legislativa está hoy centrado en proyectos de ley relacionados con la pandemia y las diversas medidas de alivio económico para sobrellevarla. Pero si bien la lista de iniciativas refleja ese foco principal, la agilidad con la que están siendo tramitadas no refleja la profundidad ni la urgencia de la crisis que enfrentamos.

Así, aunque ya hace un mes y medio fue muy bienvenido que se acordara un plan de emergencia que contempla un gasto fiscal de hasta US$ 12.000 millones en los próximos dos años, el avance de los correspondientes proyectos ha sido dispar, y en muchos casos más lento de lo que la situación justifica. Más aun, no deja de ser llamativo que de las siete iniciativas en trámite revisadas por este diario ayer, la reforma constitucional para el Banco Central —ingresada a mediados de junio— sea la única que está en condiciones de ser ley, pese a no tener una incidencia directa en las medidas para ayudar a las personas, familias y empresas más golpeadas económicamente por la emergencia del Covid-19.

Sin lugar a dudas se trata de una agenda legislativa compleja y desafiante; nadie espera —porque sería irresponsable— que el Congreso actúe como un “buzón” que dé luz verde a los distintos proyectos sin el debido análisis y discusión. Ni siquiera esta grave emergencia justificaría una tramitación apresurada de las leyes. Pero sí justifica exigir la máxima disposición al diálogo y al acuerdo, en aras de que avancen con el menor retraso posible iniciativas que son prioritarias en un escenario crítico como el actual, no sólo para aminorar en alguna medida el impacto de la crisis, sino para dar los primeros pasos hacia la reactivación del empleo y la economía. Dicha disposición aún no se aprecia lo suficiente.

La gravedad de esta crisis económica y sanitaria, sumada a la amenaza latente de un rebrote de la violencia y a la incertidumbre del proceso constitucional de octubre, hace de lo anterior el mayor desafío que enfrentan el Ejecutivo, el oficialismo y la oposición.